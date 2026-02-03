東華x慈大 陪伴偏鄉孩子成長

陪伴偏鄉孩子成長，這份約定已經走了九年。花蓮東華大學與慈濟大學慈青社，號召全台大學生，每年來到萬榮鄉紅葉國小，舉辦藍天成長培育專案計畫，透過遊戲與互動，陪孩子學習生活禮貌，在遊戲中建立防詐觀念，也帶進多元文化視野，讓孩子在笑聲中成長。一年一次的營隊，用陪伴把愛留在偏鄉，也成為孩子們每年最期待的回憶。

「你想要跟姊姊說什麼，還是你要悄悄話，謝謝姊姊帶我們。」

見到熟悉的面孔，忍不住親暱的抱在一起。

營隊學員 洪同學：「我來兩次，我喜歡這裡的大哥哥大姊姊，喜歡這裡的闖關。」

營隊學員 朱同學：「我來三次，他(大哥哥大姊姊)有教我們，一些上課的秩序還有禮貌。」

「你們知道從莫三比克到台灣，需要多久嗎。」

特別的是，還有來自莫三比克的大哥哥，親自向小朋友介紹自己的國家文化。

營隊志工 木漢德：「小孩子平常就是在一個環境裡面，他們可能沒有機會認識不同的文化，所以這樣子(分享)會讓他們，可以剛好尊重別的國家的文化，別的國家的習慣。」

營隊志工 馬恩思：「未來我希望可以成為一名老師，我們是有不同的語言，而且文化都是不一樣的，所以我每一次都在觀察，就是看看不同的(文化)，就是我們的文化跟，這裡的文化是怎麼樣的，或者台灣的老師，他們去如何陪伴小朋友。」

「嘟嘟嘟，你要打電話給誰，詐騙集團，跑跑跑，不能被抓到。」

在歡笑中，把防詐觀念融入遊戲。

「媽媽，我下班了，今天會晚點回家，這是正確的還是假的，正確的。」

營隊志工 陳玟霖：「這邊的小朋友就是比較特別，就是他們可能想做什麼就做什麼，其實我覺得這樣也很不錯，因為他們就是，沒有被任何的規矩束縛著，他們很自由自在地長大。」

營隊志工 鄭元昊：「可以看到有些孩子，就是因為父母工作忙碌，可能就是放任性的(教養)，所以我希望可以藉由這個營隊，可以培養他們的人文。」

紅葉國小教師 范淑美：「即便就是一個短短的三天，對孩子來說也是很有幫助的，其實孩子會期待，每年我們學校如果發，藍天營的通知單，孩子一定(說)我要參加我要參加。」

「藍天培育，讚，(明年小朋友還要不要繼續參加)，要。」

東華大學和慈濟大學慈青社，連續第九年，來到花蓮萬榮鄉紅葉國小，舉辦藍天成長營，一年一次的約定，把愛留在偏鄉。

