東螺溪水綠廊道啟用 地方再添新活力

彰化縣政府耗時兩年打造的「東螺溪水綠廊道」今（21）日上午舉辦健行活動，民眾沿著8.3公里廊道欣賞美景、完成闖關任務，親身體驗復育與休憩兼具的河岸新風貌。

為提升東螺溪整體遊憩品質及環境保育，彰化縣政府推動「東螺溪(石埤橋至舊鐵橋)水綠廊道工程」，歷時兩年已於114年9月完工。今（21）日上午舉辦「東螺溪健康齊步走」健行活動，來回約4.2公里，民眾可沿途完成闖關集章兌換小禮物，親眼欣賞復古造景與自然景觀。

縣長王惠美表示，該工程總經費2億4,917萬元，感謝中央經濟部水利署及交通部觀光署補助2億421萬元，縣府自籌4,496萬元完成建設。她指出，東螺溪為彰化母親之河，此工程改善過去惡臭與髒亂問題，結合108年與110年提出的「東螺溪水環境改善計畫」，全長8.3公里的水綠廊道串聯溪湖鎮、二林鎮及埔鹽鄉，打造5處亮點設施，包括觀夕平台、欒樹隧道、東螺水學堂、花漾驛站及天盛鳥屋。

王惠美強調，東螺溪水綠廊道是縣府與地方居民密切合作的成果，感謝立委謝衣鳳爭取中央經費，湖埔社區大學、NGO組織及地方居民齊力協助，透過車流改道創造安全步行空間，民眾可悠閒健行享受自然。

埔鹽鄉長許文萍表示，廊道結合現代設計與在地特色，尤其鳥巢式裝置藝術為亮點，歡迎民眾踏青運動。二林鎮長蔡詩傑也感謝縣府親水規劃，提供居民優質休憩空間。

現場民眾表示，「以前路過這裡，總覺得髒亂，但現在健行真的很舒服，還能跟孩子一起完成闖關，好有趣！」活動最後，大家在夕陽映照下漫步廊道，享受微風與水岸美景，為東螺溪添上活力與生命力。

東螺溪水綠廊道完工啟用，彰化縣政府舉辦健行活動，民眾沿廊道欣賞美景、完成闖關任務，體驗河岸新風貌。（縣政府提供）

