東裕集團第三代娶妻！新娘是邱淑貞姪女 梁朝偉、劉嘉玲、張小燕全是座上賓

台北寒舍艾美酒店近日舉行了一場星光熠熠的豪華婚宴，吸引眾多港台一線藝人親自到場祝賀，場面宛如大型影視盛會。隨著出席名單曝光，兩位新人的家世背景也引發外界熱議，被形容為「強強聯手」。據悉，新娘沈婷婷是港星邱淑貞的姪女，新郎Justin則是女星關穎的表外甥，雙方家族在兩岸商界具備深厚勢力。

台北寒舍艾美酒店近日舉行了一場星光熠熠的豪華婚宴，梁朝偉、劉嘉玲、張小燕、張清芳等港台巨星全是座上賓。（圖／取自微博／＠劉嘉玲）

根據微博網友整理，新娘沈婷婷父親的沈建偉，是香港時裝零售集團 I.T 創辦人沈嘉偉的弟弟，因此沈婷婷與邱淑貞一家關係密切。邱淑貞本人亦偕丈夫沈嘉偉及女兒沈月盛裝出席婚宴，成為會場焦點。

中國網友分析新娘新郎背景。（圖／翻攝微博）

新郎Justin出身同樣不凡，是「河南王」王任生的孫子，家族掌控東裕電器與丹尼斯百貨兩大集團，Justin的父親是王任生的次子王尚卿，媽媽則為國泰集團創辦人蔡萬春的孫女蔡佳樺；女星關穎的母親是蔡萬春的女兒，因此Justin算是關穎的表外甥。

關穎也在IG曬出多張婚禮照片。（圖／翻攝IG／@kwanterri）

關穎今（23）日在社群曬出多張婚禮照片，其中一張和關之琳的合照寫道：「前晚參加姪子婚禮，遇到許久不見的關大美人。」此外，婚宴場地寒舍艾美酒店亦為蔡家企業旗下資產之一，展現家族力量高度集結，中國網友評論「所謂門當戶對不只是兩個家庭的結合，更是兩張龐大關係網的強強聯手」。

婚禮賓客陣容豪華，包括梁朝偉、劉嘉玲、梁家輝、江嘉年、袁詠儀、鐘鎮濤、范姜素貞、關之琳、上山詩鈉、周汶錡、張艾嘉、王靖雄、張清芳、張小燕、蔣雅淇及王偉忠妻子林慧晶等重量級人士皆現身祝賀，星光雲集堪比金馬紅毯。

