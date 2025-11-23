東裕集團第三代娶妻！關穎、邱淑貞成姻親 大咖抵台嘉賓陣容堪比金馬獎

娛樂中心／施郁韻報導

台北寒舍艾美酒店一場豪華婚宴，演藝圈大咖藝人都現身祝福。（圖／翻攝自關穎IG）

台北寒舍艾美酒店近日舉辦一場豪華婚宴，眾多演藝圈大咖藝人都現身祝福，引發高度關注，梁朝偉、劉嘉玲夫妻參加婚宴，女神關之琳、邱淑貞也都飛抵台灣，新娘沈婷婷為邱淑貞的侄女，新郎則是關穎的表外甥，家族背景起底令人驚嘆不已。

該場婚宴吸引許多港台大咖藝人親自到場祝賀，場面像是金馬獎盛會，有微博網友整理，新娘沈婷婷為邱淑貞的侄女，父親沈建偉是香港時裝零售集團I.T創辦人沈嘉偉的弟弟，邱淑貞與丈夫沈嘉偉、女兒沈月盛裝出席婚宴。

新郎Justin的家庭背景也被起底，為「河南王」王任生的孫子，家族擁有東裕電器與丹尼斯百貨兩大集團，Justin媽媽則是國泰集團創辦人蔡萬春的孫女蔡佳樺。由於關穎的母親是蔡萬春的女兒，Justin為關穎的表外甥。

關穎也在IG發文並po出婚宴照片，開心直呼：「前晚參加姪子婚宴，遇到許久不見的關大美人」。

邱淑貞（左起）、劉嘉玲、梁朝偉來台喝喜酒。（圖／翻攝自IG @carinalau1208）

此外，阿B鍾鎮濤、袁詠儀、卜學亮、屈中恆、Vicky夫妻、柯耀宗、張小燕、張清芳、李明依也是座上賓。李明依也拍下與梁朝偉合照，寫下：｢幾乎所有好姐妹都盛裝出席，當然有我永遠最愛的婆～阿芳（我們也是長長久久的一對），這一晚還見到好多多年不見來自世界各地的朋友」。

