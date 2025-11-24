東裕集團第三代辦婚禮！梁朝偉、邱淑貞等大咖雲集 新人超狂背景曝光

婚禮上眾星雲集。翻攝劉嘉玲微博

台北寒舍艾美酒店近日舉辦一場豪華婚宴，因為賓客陣容過於華麗，瞬間成為外界關注焦點。新娘沈婷婷是港星邱淑貞的侄女，新郎Justin則是名媛關穎的表外甥，兩大家族皆橫跨香港與台灣政商圈，背景驚人，讓婚宴現場星光雲集，規模堪比大型影視盛會。

新娘是邱淑貞侄女、新郎出身百億家族 兩大企業帝國聯手

微博網友挖出兩邊背景，新娘沈婷婷是I.T集團創辦人沈嘉偉的弟弟沈建偉的女兒，家族在香港時尚零售界舉足輕重。新郎Justin也大有來頭，他是「河南王」王任生的孫子，父系掌控大陸零售巨頭丹尼斯百貨與東裕集團，母親蔡佳樺則是國泰集團創辦人蔡萬春的外孫女，就連婚宴場地寒舍艾美酒店都是蔡家企業旗下資產之一。

由於關穎的母親為蔡萬春的女兒，Justin與關穎為表親關係，關穎也在IG分享和關之琳的合照，並寫下：「前晚參加姪子婚禮，遇到許久不見的關大美人。」

關穎曬出和關之琳（左）的合照。翻攝IG@kwanterri

寒舍艾美化身星光殿堂 梁朝偉、劉嘉玲、關之琳等重量級巨星到場

婚禮當晚，出席藝人包括梁朝偉、劉嘉玲、梁家輝、江嘉年、袁詠儀、鐘鎮濤、范姜素貞、關之琳、上山詩鈉、周汶錡、張艾嘉、王靖雄、張清芳、張小燕、蔣雅淇及王偉忠妻子林慧晶等多位港台影壇重量級人士，星光陣容強大，婚禮不僅奢華，也象徵兩岸三地影視界、零售業與百貨集團家族的盛大聯誼。

許久不見的邱淑貞（左一）都現身。翻攝劉嘉玲微博

新郎家族淵源曝光 孫承家族帝國、背景堪比傳奇

Justin出身的王任生家族，是兩岸商界赫赫有名的傳奇，年屆90的王任生擁有「河南王」之稱，以21億美元身價登上台灣富豪榜前30名，王氏家族掌管大陸170家據點的丹尼斯百貨與全球最大聖誕燈供應鏈東裕電器，影響力橫跨兩岸經濟，王家以子女英文名為集團命名，也象徵深厚的家族凝聚力。

王任生在1990年代進軍河南，建立龐大百貨帝國「丹尼斯集團」。王家與國泰、沈慶京家族都有深交，跨越政治、經濟、科技與百貨零售領域，兩大家族結親象徵台港豪門勢力的再一次聯手，使這場婚禮不僅是娛樂盛事，更是華人商界的一大焦點。



