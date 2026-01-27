出門前翻遍包包找鑰匙，旅行回國卻等不到行李，東西明明帶了，卻憑空消失，這些日常小事，沒人沒經歷過吧！（嘻嘻不見東西幾次就不說了）Apple 正式推出全新一代的 AirTag（第 2 代）啦～（撒花）而且這次有很多升級哦！嘻嘻來介紹給你～

(圖片來源：Apple)

東西又不見？全新 AirTag 2 來救你了！

(圖片來源：Apple)

找得更遠，也找得更準

全新 AirTag 2 最大的核心升級，是換上 Apple 第二代超寬頻晶片（UWB 2），科普一下，這顆晶片和 iPhone 17 全系列、Apple Watch Ultra 3、Apple Watch Series 11 使用的是同一代技術，至於帶來的改變很實用哦～「精確尋找」的有效距離比上一代增加約 50%，範圍最遠可達 1.5 倍～無論你在家門口找鑰匙，還是在飯店房間找錢包，畫面上的方向指引更穩定，距離顯示更準確，再搭配震動、音效提示，就不用再繞圈圈猜位置啦～而且這次精確尋找不只限於手機，Apple Watch Series 9 之後、Ultra 2 之後的錶款，也能直接在手錶上找 AirTag，抬手就知道該往哪走，身為最近愛上 Apple Watch 的人，真的太方便了～

東西又不見？全新 AirTag 2 來救你了！

(圖片來源：Apple)

聲音更大顆，藍牙距離也更遠

很多時候找不到東西，不是定位不到，而是聽不到聲音，新版 AirTag 2 的揚聲器音量比前一代提升約 50%，最遠甚至能在過去的兩倍距離聽到提示音（嘻嘻先幫 I 人 QQ）鑰匙掉進沙發縫隙，錢包落在包包最底層，按一下手機就能聽見囉～藍牙規格也同步升級，連線距離更遠～就算物品離開你自己的手機，只要附近有其他 Apple 裝置經過，位置就能透過加密方式回傳到「尋找」App，讓你看到最後出現的位置

東西又不見？全新 AirTag 2 來救你了！

(圖片來源：Apple)

行李延誤不用慌！位置直接分享給航空公司

誰有過出國、搭飛機，行李不見的經驗？這次最實用的功能之一，是 「分享物品位置」，當行李延誤或暫時找不到時，可以把 AirTag 的位置暫時分享給航空公司客服，協助他們更快定位行李，而且 Apple 已經和超過 50 家航空公司合作～至於這個分享是暫時性的哦～找回物品就會自動停止，也能隨時手動關閉，分享連結最長 7 天就會失效，不用擔心隱私外流

東西又不見？全新 AirTag 2 來救你了！

(圖片來源：Apple)

東西又不見？全新 AirTag 2 來救你了！

(圖片來源：Apple)

隱私與安全不再那麼擔心！

AirTag 2 的隱私跟安全問題，從以前就會一直被拿來討論～不過所有定位資料都採用端對端加密，AirTag 本身不會儲存位置紀錄，協助定位的裝置也無法知道你是誰，Apple 也無法存取或查看你的定位資料～系統同時內建「防止不當追蹤機制」，包含跨平台提醒，以及會持續變換的藍牙識別碼，避免被濫用

東西又不見？全新 AirTag 2 來救你了！

(圖片來源：Apple)

價格沒變，台灣已經開賣囉！

跟大家說一個好消息，價格維持不變！AirTag 單顆 NT$990，四顆裝 NT$3,390，一樣提供免費鐫刻服務，你想刻什麼就刻什麼！即日起可以在 Apple 官網跟 Apple Store App 訂購，實體門市本週稍晚開賣～要注意的是，需要搭配支援的 iPhone ，並更新至 iOS 26 或更新版本，Apple Watch 精確尋找則需 watchOS 26.2.1 哦～

(圖片來源：Apple)

東西又不見？全新 AirTag 2 來救你了！

(圖片來源：Apple)

小結

嘻嘻幾個月後要出國，為了避免因為鑰匙、行李、錢包不見崩潰，我會買新一代 AirTag 2，那大家會想購買嗎？歡迎跟我說喲

