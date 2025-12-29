東西城市迎接2026 理想、意舍嗨跨年

12月31日夜晚，理想大地將以音樂與煙火及熱力舞蹈拉滿氣氛，並與房客一起倒數。（理想大地渡假飯店提供）

台北西門町意舍酒店將於12月31日舉辦「跨年倒數派對-狂野西部」戶外活動。（台北西門町意舍酒店提供）

年末倒數，跨年到哪去，每個旅人皆有不同選擇，偏好大自然氛圍的旅客，2025年冬天，理想大地渡假飯店推出高CP值的指定日住房專案、節慶限定美食饗宴，以原舞鼓聲與煙火倒數舉行跨年之夜，最後以「元旦樹苗」迎接新年生機。

嚮往冬天到東海岸放鬆放空，不追跨年活動，理想大地「12月指定日住房專案」是最理想的選擇。12月指定日住房專案僅開放特定日期入住，以高CP值為出發點，提供旅人彈性行程安排與相對優惠的價格。無論是雙人靜旅或家庭小假期都可以滿足，入住享受飯店的河道遊船與山海晨光。

廣告 廣告

理想大地里拉餐廳於12月31日前推出跨年海陸自助盛宴，經典節慶菜色結合花蓮在地食材，打造冬日的味覺儀式。餐檯上有爐烤安格斯牛排、德國豬腳、壽豐南瓜湯與蔓越莓雞絲沙拉等人氣主菜，搭配西班牙紅酒買一送一優惠，家庭聚餐或情侶約會都適宜。

12月31日夜晚，理想大地將以音樂與煙火點亮跨年。晚間表演由駐唱樂團表演領銜開場，隨後由「原民舞團」接棒，以原住民鼓聲與熱力舞蹈拉滿氣氛。

整晚穿插雙場賓果遊戲並抽出豪華客房平日住宿券等大獎，倒數聲中於生態島上空綻放煙火，成為旅人最難忘的年末畫面。元旦當天，飯店還送每房一株新年綠樹苗，象徵元旦的新年綠生機。

喜歡城市風景的旅客，台北西門町意舍酒店將於12月31日舉辦「跨年倒數派對-狂野西部」戶外活動，地點在西門町徒步區旁的酒店一樓戶外廣場，將西門町夜晚的街頭化身為牛仔派對現場。以DJ表演、無限暢飲與美味炸物齊聚一堂，陪伴賓客一起狂歡。入場費每人880元起。

西門町意舍酒店5樓的Buttermilk餐廳即日起至2026年1月4日期間，提供美式經典的跨年大餐，適合4至6人一同分享，每套價格5880元起，有慢烤美國全火雞、西式脆皮豬五花搭配蘋果醬及多達8道的配菜，象徵新的一年大豐收，預訂餐廳跨年當晚火雞大餐，就能以 780 元優惠價加入一樓派對。

台北中山意舍酒店舉辦「跨年倒數派對Disco瘋」，以復古Disco為主題的跨年倒數派對。（台北中山意舍酒店提供）

此外，台北中山意舍酒店地下一樓「mud bar」於12月31日舉辦「跨年倒數派對 Disco 瘋」，以復古Disco為主題的跨年倒數派對，打造不間斷的派對氛圍，陪伴賓客跨向2026，每人1480元起，即可享迎賓酒與倒數Shot各一杯，派對期間更提供特調無限暢飲與飯店級派對美食吃到飽。

晚餐可選擇酒店一樓的Buttermilk摩登美式餐廳享用跨年盛宴。餐廳推出的「跨年火雞大餐」套餐5880元起，可供 6至8人共享，包括金黃鮮嫩的慢烤美國全火雞、搭配蘋果醬的西式脆皮豬五花等雙主食，以及多樣豐盛餐點。預訂火雞大餐的賓客可享「Disco 瘋跨年派對」優惠票價1280 元，晚餐後步行下樓即可直接投入派對現場，以美食饗宴嗨到新年倒數。

迎向嶄新的2026年，台北松山意舍酒店將於12月31日晚間結合美食、音樂與閃耀夜景，提供浪漫半自助晚餐以及跨年倒數派對，Que原木燒烤餐廳半自助式晚餐每人2200元起，加贈爐烤波士頓活龍蝦半隻，跨年派對每人1800元起，提供紅白氣泡酒無限暢飲與特製派對小點吃到飽。

台北松山意舍以「復古 City Pop 跨年倒數趴」為主題舉行跨年活動。（台北松山意舍酒店提供）

Que餐廳跨年半自助式晚餐，從傍晚五點半開始，海陸主食「原木燒烤美國肋眼牛排」、「原木燒松阪豬」、「香煎帝王鮭」三選一，搭配餐廳贈送的波士頓活龍蝦及餐檯上的燒烤海鮮、湯品、沙拉、起司、節慶限定甜點與霜淇淋等吃到飽，還有飲料無限暢飲，為今年的最後一日畫下豐盛的句點。若同時預訂松山意舍跨年客房或跨年倒數派對可享九折優惠。

晚間10：30，酒店Lobby將化成跨年派對現場，以「復古 City Pop 跨年倒數趴」為主題，邀請DJ接力登場，展現80年代都會復古元素。派對將持續至凌晨一點，酒精飲料與精緻Canapé小點無限供應，賓客可在音樂與氣泡交織中迎接新年第一刻，派對票價1800元起，若同時預訂半自助式晚餐或住房旅客，可享九折優惠。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

更多中時新聞網報導

NBA》耶誕鈴聲響 科爾向球隊、格林道歉

陸客不來 故宮參觀人數大跌

賈永婕 有被討厭的勇氣