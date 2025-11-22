東西收好！美《超人》漫畫第一版 拍出2.8億新天價
即時中心／林耿郁報導
一本漫畫最高價值幾何？2.8億新台幣！美國加州有3名親兄弟，去（2024）年聖誕節整理已故母親的閣樓時，赫然發現遺物中，藏有漫畫界的夢幻逸品─1939年《超人》漫畫第一版。前（20）天該書拍賣成功，售價高達912萬美金。
綜合外媒報導，在美國加州被發現的這本《超人（Superman）》第一集漫畫，狀態「近乎完美」。11月20日以912萬美元（約2.8億新台幣）落槌成交，成為有史以來最昂貴的一本漫畫。
主持本次交易的德州Heritage Auctions拍賣行表示，三兄弟在紙箱中總共找到6本漫畫，這本《超人》只是其中之一。
三人表示，雖然母親生前常說自己保留了一套「值錢的」漫畫，但從未透露到底是什麼東西；沒想到竟是這種稀世珍寶。
這些漫畫是三人的母親與舅舅，在經濟大蕭條至二戰初期購買的；拍賣行副總裁艾倫指出，幸好他們住在加州北部，當地氣候有利於保存漫畫；如果三人家在德克薩斯州、漫畫又放在閣樓中，「早就完了」。
第三方評級機構CGC給這本《超人》9.0分（滿分十分）的超高評價，超過先前同漫畫紀錄的8.5分，使這本漫畫成為市場上的「夢幻級」收藏。
912萬美元的成交價，遠遠超過先前紀錄保持者1938年首次登場的超人《動作漫畫（Action Comics）》第一集。
該書去年以600萬美元拍出，如今被超越整整300萬美元之多；在消息傳開後，可能會掀起一陣「閣樓挖寶」風潮。
原文出處：快新聞／東西收好！美《超人》漫畫第一版 拍出2.8億新天價
