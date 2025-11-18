東西方文明對話新篇章 劍橋大學典藏慈濟著作

經由慈濟基金會副執行長何日生（左2），慈濟基金會贈送166冊慈濟著作給劍橋大學典藏。（慈濟基金會提供）

英國學術界最高殿堂的劍橋大學和倫敦大學，同時和慈濟基金會展開合作；倫敦大學亞非學院和慈濟合辦學術研討會，探討佛法如何結合環保在生活中落實，而劍橋大學圖書館則典藏包括《印順導師年譜》、《靜思法髓妙蓮華》等166冊、34套慈濟相關著作，象徵佛教人文思想進入世界知識殿堂，也為國際學術交流與人文典籍保存開啟新的對話篇章。

此次劍橋大學典藏書目涵蓋印順導師思想體系，如《妙雲集》、《中國禪宗史》、《印度佛教思想史》；證嚴上人法語著作《靜思法髓妙蓮華》、《無量義經講述》、《慈悲三昧水懺講記》等；以及慈濟人文紀實、慈濟學論述如《慈濟通史》、《九二一地震志工口述歷史》、《慈濟學概論》、《善經濟》等。

慈濟此次贈書，緣於劍橋大學圖書館中文部對何日生博士多年來在佛教文明研究，以及其倡議「善文明」、「善經濟」諸多著作的肯定。經何博士引介，劍橋大學得以進一步認識證嚴法師、印順導師及慈濟相關出版品，遂促成此次收藏。此舉象徵西方學界對「利他、和合、共善」理念的認同，也顯示這些價值正被視為當代人類衝突的可行解方。

倫敦大學亞非學院院長（右）和慈濟基金會執行長顏博文互動交流，感謝慈濟基金會對佛教研究的支持。（慈濟基金會提供）

上月中倫敦大學亞非學院(SOAS)舉行「佛法與環保：從綠色生活到環保行動」學術研討會，研討會由倫敦大學亞非學院（SOAS）佛學研究中心主任史芬妮（Stefania Travagnin）教授主持，慈濟基金會共同主辦，來自英國、美國、加拿大、法國、丹麥、挪威、香港和台灣的學者與宗教界人士約80人齊聚一堂，共同探討佛教倫理如何應對當今的環境和社會挑戰。

亞非學院（SOAS）院長格雷姆‧厄爾（Graeme Earl）在開幕致辭中讚揚慈濟將價值觀轉化為解決方案：「只有當慈悲之心觸及社會時，它才能持續下去，慈濟展現了佛教入世實踐的具體樣貌。」慈濟基金會執行長顏博文則分享慈濟35年來如何帶動志工進行資源回收與再利用，如今已在全球擁有超過8千個環保點。

此次發表的學者中，有7篇論文專門探討慈濟的環保行動模式。維吉尼亞大學的賀耐嫻（Natasha Heller） 教授指出，慈濟將感恩理念延伸至自然，從而塑造了理性消費，也為跨文化對話提供實踐與理論結合的路徑。加州大學聖塔芭芭拉分校的楊美惠教授，描述慈濟志工在回收分類時的專注，如同「禪修」，既能療癒人，也能療癒環境。慈濟基金會副執行長何日生強調，善經濟與素食主義的協同性，不僅是宗教或道德主張，更是解決全球貧困、生態危機的可實現之路。

