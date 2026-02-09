東西鐵娘子情誼！ 義總理梅洛尼賀「親愛的朋友」高市早苗大勝

義大利總理梅洛尼於社群媒體平台發文，向高市早苗表達熱烈祝賀。（翻攝自梅洛尼X）

日本眾議院改選結果揭曉，現任總理高市早苗領導的自民黨取得歷史性勝利。義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）隨即於社群媒體平台發文，向高市早苗表達熱烈祝賀，強調兩國情誼深厚，並期待未來在戰略夥伴關係上的進一步合作。

梅洛尼在貼文中以「親愛的朋友」稱呼高市早苗，展現2位女性領導人之間的私人情誼。梅洛尼表示：「衷心祝賀高市早苗總理在這次日本眾議院選舉中取得的重要成就。」

她提到，義大利與日本不僅被深厚的友誼連結，更擁有一套日益強化的「戰略夥伴關係」。梅洛尼將此歸功於兩國政府近年來建立的真誠互信與建設性合作。

梅洛尼在文中感性回憶起今年1月訪日期間受到的「非凡接待」，稱那次訪問進一步鞏固了兩國紐帶。她重申，義大利將堅定不移地與日本站在一起，共同應對全球性挑戰，並在推動經濟成長、確保國際安全與穩定方面持續深化合作。

與此同時，日本選情顯示，「高市旋風」帶領自民黨單獨奪下316個席次，創下自1955年結黨以來首次突破300席的驚人紀錄。

高市總理在開票現場神情嚴肅地表示，這次選舉她是「賭上首相職位」來守護政見。隨著執政聯盟掌握超過三分之二的絕對多數席次，高市政府將進入「強勢執政」狀態，預計將推動包括民生食品限時減稅在內的多項重大法案。

