東警主動出擊 溯源打擊IP-PBX無人機房 阻斷詐騙運作

警方經層層突破，成功查扣IP-PBX網路電話交換機，有效阻斷詐騙機房運作。（記者鄭錦晴攝）

記者鄭錦晴／台東報導

台東警方發現近期詐騙電話案件有增加趨勢，犯嫌係利用ＩＰ—ＰＢＸ網路電話交換機，將詐騙電話轉為「未顯示號碼」，再冒充檢警機關行騙，增加調查難度；警方經層層突破，成功查扣八台ＩＰ—ＰＢＸ網路電話交換機，有效阻斷詐騙機房運作。

警察局長蔡燕明指出，根據內政部警政署一六五打詐儀錶板顯示，台東縣一一四年十一月份受理詐騙七十六件、財損金額新台幣三二四０點一萬元，其中財損金額最高為假投資詐騙，遭詐一四一五萬元，佔整體百分之四三點六七，顯示此類詐騙手法具高度危害。

除常見的假投資詐騙手法，警方也發現近期詐騙電話案件有增加趨勢，據以分析，向上溯源發現犯嫌係利用ＩＰ—ＰＢＸ網路電話交換機，轉接境外網路電話至國內機房內，將詐騙電話轉為「未顯示號碼」，再冒充檢警機關行騙。

交換機設置完成後，不需派員操作也能順利運轉，具無法過濾使用者、斷點多且難以偵測等特徵，增加調查難度，經縣警局刑警大隊科技犯罪偵查隊及台東分局偵查隊層層突破，近期也成功查扣八台ＩＰ—ＰＢＸ網路電話交換機。

副縣長王志輝籲民眾接獲詐騙電話，請立即撥打「一一０報案專線」、「一六五反詐騙專線」，或至警政署架設打詐儀錶板網站查詢，避免掉入詐騙陷阱，守護荷包。

