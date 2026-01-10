▲東警交通大執法，守護民眾用路安全。

【互傳媒／記者 黃孝勤／台東 報導】臺東縣警察局為全面提升轄區通行安全，保障縣民與遊客的用路權益，本(1)月規劃12至14日執行為期三天的「交通大執法」專案勤務。透過加強交通執法力度，落實交通3E政策中「執法」的核心精神，期望協助民眾建立正確的守法觀念，確實降低交通事故發生率及事故死傷人數，營造安全且順暢的交通環境。

臺東分局根據各轄區交通事故統計分析資料，精準掌握多事故路段、易肇事時段及常見肇因，規劃連續三天的專案勤務，採取定點稽查與機動巡邏並行的方式，提高見警率，以強化執法的嚇阻效果。執法重點鎖定酒後駕車、毒駕、超速、未繫安全帶、闖紅燈、路口車不禮讓行人、行人違反路權及未依規定讓車等項目。警方同時提醒，民眾若於交叉路口十公尺內違規停車，或遇閃光紅燈、停車標誌未停車再開，皆屬違規行為，呼籲駕駛人務必遵守，確保行車安全與交通順暢。

臺東警察分局強調，防制交通事故不僅是開單取締，更重要的是透過精準執法與持續宣導，促使駕駛人遵守交通規則與養成防禦駕駛的觀念。未來將持續滾動式檢討交通事故成因，結合交通3E政策執法、教育宣導及交通工程改善等多元策略，呼籲所有用路人提高警覺、守法駕駛，共同打造安全無虞的用路環境。