東警婦幼隊走進校園 強化特教教師性平意識與識詐知能

東警婦幼隊走進校園宣講

為強化校園安全防護網，臺東縣警察局婦幼警察隊日前受邀前往特殊教育學生性別平等知能及課程設計研習，警員張秀雯透過實務經驗分享，協助特教老師掌握網路數位性別暴力防治知能，並深入講解性侵害與性騷擾案件的辨識與通報流程，也針對近期較常發生的投資、愛情及求職詐騙進行宣導，希望老師在守護學生身心安全的同時，也能具備良好的防詐意識。

宣導內容重點在於建立師生對身體自主權的尊重，教導學生認識身體界線與隱私部位，並鼓勵學生在遇到問題時練習表達情緒與勇敢求助，針對詐騙防範，警方特別提醒近期常見的社群軟體假投資訊息，往往標榜保證獲利或投資翻倍，切勿輕易相信。

警方呼籲，推動性別平等需要社會大眾共同參與，才能建立包容與適性發展的環境，面對層出不窮的新型詐騙手法，民眾若有任何疑慮，應保持冷靜並立即撥打165反詐騙諮詢專線查證，多一分警覺就能多一分保障。