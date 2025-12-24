東警強化人潮聚集場所安全 全力守護縣民安全

（觀傳媒花東新聞）【記者劉百瑞/台東報導】為因應12月19日臺北捷運站發生隨機傷人案件，臺東縣警察局持續強化轄內機場、火車站、公車轉運站及人流密集場所安維工作，除增派警力加強巡邏、定點守望與機動應變，並視治安狀況彈性調整勤務部署，以提高見警率，同時也呼籲民眾如發現可疑人事物，可立即撥打110報案電話，共同守護民眾生命財產安全。

另外為應對下週即將登場的跨年晚會，臺東縣警察局局長蔡燕明特別率臺東分局、交通隊、保安科等業務單位會同縣府主辦單位文化處實施現地會勘，並就活動安全、交通疏導、現場突發狀況應變等環節，逐一規劃商討及研擬因應對策，屆時預計將投入警民力200名在現場維護安全與秩序，並成立緊急應變處理小組，以因應活動期間可能發生的突發狀況，力求讓活動全程安全平順舉行。

另外局長蔡燕明也表示，為維護活動現場安全，跨年晚會禁止攜帶毒品、刀（槍）械、爆裂物等違禁物品進入活動會場，如有違規則由警方依規定辦理，並呼籲參加活動民眾若是遇任何狀況不要驚慌，配合現場引導與相關管制措施，共同維護安全、有序的跨年活動環境，迎接平安、歡樂的2026年跨年。