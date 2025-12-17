東警防詐! 溯源打擊IP-PBX無人機房有效阻斷詐騙運作

（觀傳媒花東新聞）【記者劉百瑞/台東報導】根據警察局分析臺東縣高發之假投資詐欺案件，發現嫌疑人以「高收益」、「投資回報率高」等話術引人上鉤，要求被害人多次匯款，創設人頭公司企圖遮掩犯罪所得，經蒐證完畢，聲請搜索票及拘票，派員至多縣市執行並移送地方檢察署偵辦，於警政署11月發布「全國同步打詐專案」期間，查獲詐欺集團12團共52人到案，查扣不法所得252萬4,500元，俾利後續發還給被害人。

除常見的假投資詐騙手法，警方亦發現近期詐騙電話案件有增加趨勢，遂據以分析，向上溯源發現犯嫌係利用IP-PBX網路電話交換機，轉接境外網路電話至國內機房內，將詐騙電話轉為「未顯示號碼」，再冒充檢警機關行騙，而交換機設置完成後，不需派員操作也能順利運轉，具無法過濾使用者、斷點多且難以偵測等特徵，增加調查難度，然經臺東縣警察局刑警大隊科技犯罪偵查隊及臺東分局偵查隊層層突破，近期也成功查扣8臺IP-PBX網路電話交換機，有效阻斷詐騙機房運作。

記者會中，王副縣長提到，未來警察局除持續積極查緝詐騙集團，縣府各局處也將全力配合，加強犯罪預防宣導，透過與轄內民間企業、社團、宗教團體、社區組織等合作，增進全民防詐意識。如民眾接獲詐騙電話，請立即撥打「110報案專線」、「165反詐騙專線」，或至警政署架設打詐儀錶板網站(https://165dashboard.tw/)查詢，避免掉入詐騙陷阱，守護荷包。