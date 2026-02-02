東豐快持續邁進跨越台3線 石岡豐勢路及東豐鐵馬道局部改道管制

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】素有「山城生命救援線」之稱的「東勢－豐原生活圈快速道路」，日前市長盧秀燕視察第3標與第4標順利接合銜接，其中東勢至石岡段預計於115年完工並優先通車；因應橋梁上部結構推進施工需求，市府建設局至6月30日止，於省道台3線石岡區豐勢路800號至866號間、長度約300公尺的路段，實施交通改道措施。市府提醒用路人行經施工區域時，請依照現場引導動線行駛，並減速慢行、注意行車安全。

建設局長陳大田表示，「東勢－豐原生活圈快速道路」是大台中高速路網的最後一哩路，盧市長上任後重啟環評推動，並111年10月復工，並以115年東勢石岡段局部通車及118年全線完工為目標積極推動。隨工程將跨越台3線豐勢路施作階段，為順利推動後續工程，相關交通維持計畫已完成核定。東豐自行車綠廊施工期間，遊客可利用施工團隊所規劃替代道路通行，亦可依引導動線前往食水嵙休閒農場作為中繼休憩點。另因懸臂工作車將推進跨越台3線豐勢路，施作期間將局部封閉豐勢路，現場將設置指揮交通之人員加強指揮交通，維護人車安全。

建設局表示，「東勢－豐原生活圈快速道路」全長9.6公里，分為5標辦理，自103年8月動工，次年因環評爭議而停擺，並在大甲溪上留下未完工的橋梁。盧市長上任後，積極承擔責任推動工程重啟，終於在111年10月順利復工，並於今年4月完成舊橋接續作業。

建設局進一步說明，此案亦包含國道四號豐勢交流道增設匝道工程，整體總經費接近200億元。未來全線完工後，預估可分擔省道約45%的車流量，建構更完善的快速道路網絡，不僅是生命救援線，更將大幅提升產業運輸效率，也有助於帶動沿線觀光與地方經濟，為大台中發展注入源源不絕的新動能。