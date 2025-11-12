東豐快速道路將通車 豐原轉運中心超前部署打造便捷轉乘路網

台中市議會交通地政委員會聽取「東勢-豐原生活圈快速道路」施工進度簡報。

▲台中市議會交通地政委員會聽取「東勢-豐原生活圈快速道路」施工進度簡報。

台中市議會交通地政委員會考察「東勢—豐原生活圈快速道路」，進度穩健推進。大甲溪橋梁至石岡段工程預計115年完工，優先開放東勢至石岡段通車，目標118年全線啟用。市議員感謝工程人員努力付出，也盼釋出「貫通石」帶來福氣。台中市政府交通局長葉昭甫表示，市長盧秀燕推動四大轉運中心，首座啟用的豐原轉運中心，未來配合東豐快速道路通車，預期可大幅紓解車流壓力，升級整體運輸路網效率。

中市府打造的「東勢-豐原生活圈快速道路」，全線總經費達193.7億元，全長9.6公里，共計分為5個標段施作，跨越大甲溪橋梁與東勢段工程（第4、5標）已完工；而大甲溪橋梁至石岡段工程（第3標）正加緊施工中。市府交通局說明，市議會交通地政委員會市政考察「東勢-豐原生活圈快速道路」工程進度，肯定施工團隊以專業全心全力投入，為山城交通注入新動能。

中市交通局長葉昭甫指出，大眾運輸系統順暢與道路規劃相輔相成，盧市長上任後即投入四大轉轉運中心規劃，豐原轉運中心第一個啟用，為山城交通樞紐超前部署，未來配合東豐快速道路完工後，將能分散現有道路車流，縮短山城往返市區的時間，提供更便捷、安全且高效率的交通選擇。

交通地政委員會召集人陳政顯說明，東勢—豐原生活圈快速道路開通後，交通動線是山城的生命救援線，工程進度順利，希望118年全線順利啟用，將提升醫療護送、串聯國道4號、彌補資源不足、紓解車流，帶動活絡經濟、強化農業、觀光等產業的效益，讓山城整體交通再優化。

市議員吳振嘉表示，期待道路完工後吸引年輕人返鄉東勢發展，能釋出象徵好運的「貫通石」，也為山城民眾帶來幸福與希望。市議員鄭功進也表示，大甲溪橋梁至石岡段工程明年完工，先開放東勢至石岡段通車，力促全線工程如期如質完工。

建設局說明，「東勢—豐原生活圈快速道路」繼今年4月成功將跨越大甲溪，深植地方記憶的「鯉魚脊背橋」延伸接續推進後，續於雙十國慶前夕邁入隧道鑽掘階段，隧道將依國道等級標準施作，採全周式防水膜工法，減少地下水流失並落實永續理念，全線採機械開挖，不進行爆破，降低對生態衝擊。

此外，交通部高速公路局於去年4月16日已核定「國道4號豐潭段立交增設案」，未來將可順利銜接東豐快速道路，形成由國道、快速道路至地方道路的完整交通網絡。