東豐快速道路推進順利 118年全線通車可望實現

記者徐義雄／台中報導

東豐快速道路是大台中高速路網最關鍵的一塊拼圖，不只是生命救援道路，更是山城地區唯一的聯外快速道路。立法院副院長江啟臣二十一日說，東豐快速道路第三標已在五月跟四、五標合龍，預計一一五年完工；第一、二標持續進行中，預計一一八年全線完工通車。

江啟臣在立院邀集行政院國發會、交通部和台中市政府等相關單位，「立交共構工程」最新進度，透過中央、地方努力，如期如質完工通車。

東豐快速道路總經費將近兩百億，江啟臣爭取中央補助一百三十多億，要讓大山城地區能快速連結高速路網。

江啟臣更極力爭取「東豐快」高架連接「國道四號」。大台中高速路網未來可望達成「四環一線」，完整串連。

從「台七十四線」的內環，「台七十四線、國道一號、國道三號、國道四號中環；「台七十四線、國道三號、國道四號」的大環；加上規劃「台六十一線北延清水、南延龍井至大肚」，可由「台七十四線、台六十一線、國道三號、國道四號」，形成外環；一線是目前正在興建中的「東豐快速道路」。