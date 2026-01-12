東豐綠廊旅遊服務升級 石岡旅服中心引進新團隊3月試營運

位於東豐自行車綠廊重要節點的石岡旅客服務中心，近期完成招商程序，將引進新團隊投入營運，台中市政府觀光旅遊局表示，為推動觀光設施活化並提升服務品質，市府透過公私協力模式，邀請澄涼共創有限公司參與經營。目前場館正進行室內裝修與營運整備，預計今年3月中旬展開試營運，未來將以結合旅遊資訊、休憩補給與主題體驗的一站式服務，迎接來自各地的遊客。

觀旅局指出，石岡旅客服務中心位處自行車道與山城觀光廊帶交會處，是自行車族與遊客進入石岡的重要門戶，此次重新招商，期望藉由具專業與創新能力的民間團隊，活化既有空間機能，導入多元旅遊服務內容，並串聯周邊景點與在地產業，帶動石岡及山城地區的觀光發展。

觀旅局進一步說明，新營運團隊成員具備多年觀光產業及觀光工廠營運經驗，未來將結合在地特色與創新旅遊主題，規劃更貼近遊客需求的服務場域，裝修及籌備期間，旅客服務將持續提供，自行車遊客仍可使用休憩空間、飲水、如廁及基本旅遊諮詢等設施，維持旅客服務中心既有功能。