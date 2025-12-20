東豐自行車綠廊「0蛋月台」彎道升級 中市觀旅局：分流設計降低碰撞風險

新設斜坡道模擬圖。（圖/中市府觀旅局提供）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】為提升自行車騎乘安全並優化旅遊體驗，台中市政府觀光旅遊局啟動東豐自行車綠廊3.8K至4K（俗稱「0蛋月台」前）急彎路段改善工程，目前已於現場設置施工圍籬並進行斜坡道新設工程，預計於明（115）年7月完工。施工期間工區範圍禁止進入，既有自行車道則維持通行，不影響整體騎乘動線，觀旅局提醒遊客行經施工路段務必減速慢行，注意自身安全。

現況空拍圖。（圖/中市府觀旅局提供）

觀旅局長陳美秀表示，東豐自行車綠廊3.8K至4K路段因彎道半徑小、坡度較陡，加上假日遊客眾多，常出現下坡過彎車速過快、騎乘動線交錯等情形，增加碰撞風險。經評估現況後，觀旅局規劃於原彎道旁新設一條長約87公尺的平緩斜坡道，並同步重新繪製自行車道地面標誌，將原彎道與新設斜坡道調整為「上坡單行」使用，達成上下坡分流，降低人車交會衝突，全面提升騎乘安全性。

921地震扭曲錯動的軌道。（圖/中市府觀旅局提供）

陳美秀局長也指出，工程規劃中特別兼顧在地歷史景觀保存，工區旁因921大地震斷層隆起而形成的扭曲鐵軌，具有重要的歷史與教育意義，將採原地保留方式呈現。未來斜坡道完工後，該段變形鐵軌將位於坡道側邊，遊客可近距離觀察，親身感受地震留下的痕跡，見證大自然力量與地方記憶。

新設斜坡道模擬圖。（圖/中市府觀旅局提供）

觀旅局補充說明，東豐自行車綠廊與后豐鐵馬道橫跨東勢、石岡、豐原及后里等地區，沿線綠意盎然、景觀多元，是臺中最具代表性的自行車路線之一。路線結合舊山線鐵道遺構，騎乘途中可欣賞田園景致、水圳風光與歷史軌跡，展現自然景觀與人文底蘊交融的特色，不論是親子出遊或好友結伴騎行，都能在安全、舒適的環境中，享受兼具運動休閒與文化深度的自行車旅程。