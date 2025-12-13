東賓愛心便當復辦 送暖弱勢

東賓愛心會為此次愛心便當發放，全體理監事和志工共忙碌兩天，才備妥一百八十份愛心便當。 （記者陳俊文攝）

記者陳俊文∕台南報導

因疫情停辦數年的東賓愛心會愛心便當發放活動十三日下午恢復，由創會理事長高麗雲、理事長張裕銘動員全體理監事加志工忙了兩天，並情商廚藝高手「里長伯仔」葉松山親自下廚炒菜，共準備一百八十份素食便當和一個隔天早餐的餐盒，發送給南區弱勢、獨老和街友。

東賓愛心會的愛心便當最早由時任東賓愛心會理事長的南都里長高麗雲發起，過去是固定每週三中午針對獨居老人和一、二級低收入戶發放，直至疫情後喊停，一年半共送出愛心便當近三千個，除便當之外，還附贈物白米等物資，嘉惠全市弱勢族群，最遠還有從永康專程坐車前來領取的。

張裕銘表示，此次會復辦，一方面也是市議員蔡淑惠熱心捐款三萬元做公益，加上此時正值歲末冬寒，很多弱勢族群每年的冬天都特別寒冷，所以決定「不定期」復辦。

為準備近二百份愛心便當，兩位前後理事長率總幹事李齊容、副總幹事侯明奇及理監事林彥青、陳淑女英、楊景輝、林加美以及南都里鄰長、志工隊二十餘人，從前天下午便投入廚務工作，由於此次便當都是自己現做，不買外面便當，所以從洗菜、切菜到炒菜都得自己來。

再特別禮聘好手藝的東賓「大廚」葉松山義務操刀，整個愛心會整天飯香四溢，昨天下午在愛心會堆起一個便當山。便當的全素菜色包括紅蘿蔔炒蛋、炒高麗菜、冬瓜滷豆皮、素魚排、素火腿和魯蛋，外加一個今天早上食用的餐盒，除分贈南區弱勢獨老，也照顧最近遷移至南區的二十位街友。

張裕銘表示，歲末愛心活動除此次愛心便當外，行之有年的「寒士團圓宴」訂明年二月十日在南都里活動中心開桌，仍朝招待三百六十位寒士、弱勢和獨老的目標邁進。