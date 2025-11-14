東賓愛心會園遊會 弱勢童歡

東賓愛心會結合各界愛心人士，十五日將於議會旁南島路東段舉辦「「讓愛無限 與您童在」公益園遊會，邀糗上千位學童同歡。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

關懷弱勢，東賓愛心會結合各界愛心人士，十五日將於議會旁南島路東段舉辦「讓愛無限 與您童在」公益園遊會，提供給五區、四十所國小弱勢戶共一千六百位學童五百元園遊券，鼓勵學童快樂學習成長。

活動包括議員盧崑福、林美燕、李中岑及蔡宗豪等人協助，透過社會善心人士，捐贈南、安平、中西、北和安南區五區共四十所國小低收、中低收、邊緣戶、一千六百位學童，每人五百元園遊券，希望讓小朋友體會社會良善及溫暖，鼓勵他們快樂學習成長，建立積極正面能量，也希望各界熱烈響應，並透過拋磚引玉，傳遞愛的力量，推展善良風氣。

東賓愛心會長期投入關懷弱勢、急難救助、濟弱扶貧等公益活動，為弱勢族群注入更多的希望與關懷，理事長張裕銘表示，受到不景氣影響，大環境持續蕭條，貧困家庭不斷增加，學校列冊的清寒兒童也不斷增加，家庭長期失能和資源匱乏，導致兒童在健康、心靈及情緒上都不夠穩定，需要更多照顧及協助，感謝各界愛心人士贊助和支持，共同關懷弱勢學童，也歡迎各界屆時踴躍前來，一起為扶助弱勢盡心力。