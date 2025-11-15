東賓愛心會園遊會 義賣盈餘22萬濟弱

東賓愛心會創會理事長、南都里長高麗雲率領「內山姑娘要出嫁」表演社體遶行園遊攤位五圈，炒熱人氣。（記者陳俊文攝）

記者陳俊文∕台南報導

東賓愛心會慶祝愛心會正式立案十五週年，十五日擴大舉辦「讓愛無限、與您童在」愛心園遊會，開幕儀式由創會理事長高麗雲、理事長張裕銘主持，邀請南區區長蕭琇華一起為愛心園遊會開鑼，八十八個攤位共襄盛舉，義賣盈餘提撥二十二萬元捐贈三個弱勢團體。

園遊會昨天上午在市府前南島路廣場舉行，表定九時正式展開，但昨天愛心會針對台南市五個行政區的一千六百位中低收學童發放每人五百元園遊券，上午八時二十分就陸續有學童前來排隊等候進場。

開幕儀式由喜樹國小醒獅隊開場，另有公益表演團體雲舞四季舞蹈班、、台南市老闆娘協會、新星藝術團、喜悅天舞蹈班熱情串場。南都里歌唱班學員苦練有成的「內山始娘要出嫁」，由活力十足的南都里里長麗雲吹口哨領軍，總共遶行八十八個攤位五圈，炒熱現場氣氛，又蹦又跳的高麗雲氣吁吁地說: 只要能帶動園遊會人氣，一切都值得。

擔任愛心會總顧問的國際命理大師潘智航表示，愛心園遊會愛心無限，立意深遠，以後將號召更多的企業家一起深耕愛心活動，回饋社會。

參加愛心園遊會的團體或個人，讓園遊會攤位顯得琳琅滿目，熱鬧非凡，包括「汽球人」SHINNY哥哥現場汽球展演、超人氣花園冠軍木瓜牛奶、駝背奶奶豬肉乾、還有糖葫蘆、彈珠汽水、小盆栽、文創編織，以及消防局中隊長陳榮敏領軍的消防常識宣導，現場共擠進四千人參與，有的攤位在下午一早就提早CLEAN收攤回家。

張裕銘指出，最近大環境不景氣，貧困家庭增加，此次東賓愛心會登高一呼舉辦公益園遊會，為中低收兒童爭取福利，也為弱勢團體籌募善款，昨天義賣所得提撥盈餘二十二萬元將捐贈三個弱勢團體。