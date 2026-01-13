東賓愛心會理監事改選 張裕銘連任理事長

東賓愛心會舉行第八屆理監事改選，由現任理事長張裕銘（後排右六）當選連任。 （記者陳俊文攝）

記者陳俊文∕台南報導

台南市東賓愛心會召開第八屆第一次會員大會，並舉行第八屆理監事選舉，現任理事長張裕銘以高票獲得連任，會中決議二月十日在南都里活動中心舉辦第七屆「歲末團圓尾牙愛心餐會」，除招待三百六十位寒士提早享用團圓宴之外，並致贈每人五百元紅包和伴手禮，歡迎各界善心人士共襄盛舉。

東賓愛心會第八屆第一次會員大會由總幹事李齊容主持，邀請芳藝蹈歌唱班、戰友團體驗以及網路以指彈吉他演奏與教學具高流量的台南市吉他好手柯宇吉的表演目開場。參加的貴賓包括社會局長郭乃文、南區區長蕭琇華、永美獅子會事長李雅晶、中華儒道易行協會理事長黃國展、台灣農特精品交流協會理事長葉榮源、顧問團長陳東興以及首席顧問潘智航等人。

隨即舉行第八屆理監事選舉，當選名單如下：理事長張裕銘、副理事長蔡榮勳、常務理事黃正一、李瑞昌、張宏瑋，理事林月香、潘淑娟、張品蓁、陳淑瑛、唐筑甯、曾松家、許維哲、蔡林加美、陳清良、李彥菁。常務監事林煥天、監事周淑貞、黃俊杰、楊景輝、袁登峰。

張裕銘致詞感謝創會理事長高麗雲、榮譽理事長葉松山夫婦對愛心會的無私奉獻，即使已卸任，仍全心全力投入公益活動，是永遠的精神領袖和愛心總指揮。

張裕銘強調，東賓愛心會以急難救助與義葬為主要目標，每年義葬數量都在一、二十件，且不止捐錢而已，每個個案都由創會理事長高麗雲與張裕銘親自前往喪家慰問關懷，並致贈安葬費用。

愛心會每年的重頭戲是春節前針對身障、獨老和一二款低收入舉行的寒士團圓宴，讓這些人提前度過一個溫馨的團圓宴，感受社會的溫暖。