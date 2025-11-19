東超》國王3洋將轟67分 主場退獵隼

TPBL新北國王19日在東超聯賽主場迎戰韓職KBL昌原LG獵隼，首節三分球7投6中，全場在3名外援桑尼、傑登與奧帝聯手投進67分幫助下，93比87擊退來犯的對手，國王目前在東超2勝2敗，獵隼苦吞3連敗。

桑尼上次客場對獵隼個人轟下33分，昨天回到新莊城堡依舊擅長打獵隼，開賽連得8分，全場投進5記三分球砍下25分、抓9籃板。首節國王三分球前6次出手都命中，直到該節最後1秒李愷諺的外線出手受到對方防守影響沒進，才打破團隊三分球百分百命中率。

第3節獵隼猛烈追分，該節剩5分49秒許日寧投進三分，以57比55首度超前，國王隊趕緊喊暫停，回到場上獵隼韓尚赫、崔亨燦也接連投進外線，國王才由桑尼三分球結束對手一波連得9分攻勢，桑尼個人連得6分帶動團隊回敬8比0攻勢追近分數。

國王在第3節終了前要回領先，並靠著跨節連得15分衝出另一波氣勢，到了第4節國王替補王柏智、呂政儒接連在左側底角投進三分球，成功捍衛城池。傑登、奧帝各贊助22分、20分，本土李愷諺13分最高。

上半場也有個有趣的插曲，獵隼埃及籍外援馬雷在快出界時把球往桑尼身上砸，意外打到桑尼比較敏感的部位，不過因為不是故意的，馬雷也迅速笑著拉桑尼起身，兩人互相拍拍肩膀示意，比賽過程兩人對位攻防但有說有笑，看來相當熟識。