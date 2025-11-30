東農校友淨灘 驚見蚯蚓屍潮

台東農工汽車科科友會響應「垃圾不落海」政策，11月30日號召30位校友前往海濱公園淨灘，共清出約60袋垃圾。（蕭嘉蕙攝）

冷空氣減弱、天氣回暖，台東農工汽車科科友會11月30日把握好天氣，號召30位校友前往海濱公園淨灘，一上午清出約60袋垃圾，數量驚人。不過，校友們在步道上意外發現遍布蚯蚓屍體，散發陣陣異味。對此，參與淨灘的市民代表陳孟伸表示，將向市公所清潔隊反映，請相關單位盡速清除。

昨日陽光露臉，台東農工汽車科響應「垃圾不落海」政策，30位校友總動員，沿著海濱公園步道一路往礫灘清理，垃圾種類五花八門，包含塑膠袋、飲料瓶、玻璃瓶、漁具廢棄物，其中以塑膠垃圾與保麗龍容器居多，共計清出60袋。

台東農工汽車科科友會理事長洪文豪表示，海岸線是台東最美的風景，但每逢冬季垃圾量明顯增加，加上東北季風強勁，垃圾隨風四處飄散，甚至隨浪被帶回海中，因此特別號召校友一起淨灘，維護生態環境。

除了岸際垃圾危機外，步道更出現「蚯蚓屍潮」。大量黑色蚯蚓屍體遍布，有的已乾硬、有的仍呈溼軟，且飄散異味，讓校友與遊客都皺眉。陳孟伸表示，海濱公園是市區重要觀光場域，已要求公所清潔隊處理，盡速恢復整潔；市公所公園路燈管理所長葛時君回應，已了解狀況，將派公園班全面清理完畢。

至於蚯蚓大量湧現的現象，不僅出現在海濱公園，鄰近的森林公園也有相同情況，引發部分民眾聯想「地震預兆」。對此，縣府農業處林務保育科長李志鵬表示，蚯蚓出沒地點附近都有草地，推測應是近期天氣潮溼、土壤缺氧，蚯蚓會爬出地面透氣，與地震前兆無關。