東運會爆醜聞！泰國女電競選手靠他人「遠端代打比賽」 當場被抓包

（記者張芸瑄／綜合報導）泰國電競圈近日掀起巨大震盪。國家代表隊成員、女性電競選手 Warasin Naphat（ID：Tokyogurl） 因在 2025 年東南亞運動會《傳說對決》賽事中遭裁判當場抓包「遠端代打」，引發國內外社群強烈譁然，不僅重創個人聲譽，也波及整支隊伍的參賽資格。

操作與手部動作對不上 裁判現場察覺異狀

根據《曼谷郵報》報導，事件發生在去年 12 月 15 日的賽事期間。裁判注意到 Tokyogurl 的實際手部動作與遊戲畫面操作節奏完全不符，引起高度懷疑。後續調查證實，她在比賽時透過 Discord 共享畫面，由另一名選手 遠端操控帳號代打，本人並未親自進行操作。

事件曝光後，Tokyogurl 立即遭到取消參賽資格，原本已取得決賽門票的泰國隊隨之退賽。

圖／Tokyogurl 立即遭到取消參賽資。（翻攝IG／＠luminews.my）

槍手自首拍片道歉：沒想到事情會鬧那麼大

名為 Cheerio 的《傳說對決》選手隨後在 TikTok 上發布影片，自曝正是代打本人。他坦承在比賽期間透過螢幕分享控制遊戲，並向外界公開致歉，表示未預料事件會擴大至全國層級，願意承擔所有後果。

Tokyogurl 則在個人臉書留下簡短一句「對不起」，間接承認作弊事實。

官方祭出終身禁賽 泰國電競協會不排除提告

事件持續延燒後，戰隊宣布立即終止 Tokyogurl 的合約，而 RoV Esports 官方也對她祭出 終身禁賽。外界普遍認為，即便沒有禁令，Tokyogurl 在電競圈的發展空間已近乎不存在。

協助作弊的 Cheerio 亦可能面臨同樣處分。亞洲電子競技聯合會會長、同時也是泰國電競協會主席表態將「追究到底」，並不排除採取法律行動。

賽前就疑點重重 隊友曾察覺不尋常行為

多家媒體指出，Tokyogurl 的隊友其實在賽前就發現她多項異常舉動，包括：

從未參加隊伍正式訓練

線上直播時刻意不露出雙手

操作風格與練習時觀察到的明顯不同

此外，後續報導更揭露，Tokyogurl 並未按規定參與正式選拔，而是因網路知名度而被直接徵召入隊，也讓外界更加質疑選拔制度的漏洞。

