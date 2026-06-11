東部也有醫美診所涉偷拍！宜蘭光澤遭重罰停業 全台21家曝光

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衛福部。游騰傑攝



多家醫美診所接連爆發針孔偷拍事件。衛福部今（11）日公布第三波裁罰名單，根據最新更新的「侵害病人隱私遭裁罰醫療機構名單」，再新增1家違規診所，為宜蘭光澤診所。至此，全台因涉及偷拍事件遭裁罰的診所家數已累計達21家。

衛福部自5月27日起，於醫事查詢系統美容醫學專區公開揭露「侵害病人隱私遭裁罰醫療機構名單」，並採每周更新方式，供民眾查詢。

衛福部醫事司簡任技正呂念慈表示，截至6月10日止，全台已完成1761家次醫療機構稽查，較前一周增加405家次。遭裁處診所家數則由20家增至21家，新增的宜蘭光澤診所經地方衛生局認定違反《醫療法》第108條，「從事有傷風化或危害人體健康等不正當業務」，遭處最高額度50萬元罰鍰，並勒令停業6個月。

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呂念慈指出，目前全台西醫、中醫及牙醫診所總數超過2萬家。由於本次事件最早涉及愛爾麗、光澤診所及聖宜診所等大型連鎖醫美集團，因此醫美診所被列為優先稽查對象。不過，衛福部強調，稽查範圍並不限於醫美診所，後續仍將持續擴大查核其他類型醫療院所，以保障病人隱私及就醫權益。

衛福部公布的侵害病人隱私遭裁罰醫療機構名單為：

台北市大安區 光澤診所

台北市中山區 南京愛爾麗診所

台北市大安區 愛爾麗診所

台北市松山區 三民光澤診所

新北市林口區 林口愛爾麗診所

新北市永和區 愛爾麗診所

新北市新莊區 新莊愛爾麗診所

新北市板橋區 光澤診所

新北市板橋區 板橋光澤診所

新北市板橋區 板橋愛爾麗診所

新北市新莊區 新莊光澤診所

台中市南屯區 光澤診所

台中市西區 聖宜時尚診所

台中市西區 聖宜診所

台南市中西區 研醫明診所

高雄市三民區 光澤診所

高雄市左營區 君綺美形診所

高雄市左營區 博愛愛爾麗診所

高雄市新興區 愛爾麗診所

高雄市左營區 維馨乳房外科醫院

宜蘭 光澤診所

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