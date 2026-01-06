東部具地熱與微水力發電潛力 國發會：推動「區域治理沙盒」對話協作

國發會週二在台東舉辦「區域治理沙盒實驗-東部場成果發表會」。國發會提供



國發會今日（1/6）在台東藝文中心舉辦「區域治理沙盒實驗-東部場成果發表會」，聚焦東部地區「地熱發電」與「微水力發電」的推動經驗。該會指出，東部面臨綠能潛力及複合性議題，需要透過「區域治理沙盒」方式，讓中央、地方與在地行動者能在真實場域中進行對話與協作。

活動邀請經濟部、農業部、地方政府、專家學者、民間團體及產業代表齊聚一堂，從東部區域特色與在地需求出發，探討再生能源在東部發展所面臨的機會與挑戰，並交流地方實務與治理經驗。

國發會表示，東部地區擁有豐富且多元的自然資源，涵蓋地熱潛力與密集的溪流系統，同時也面臨聚落分散、環境與文化多元等特性，使綠能推動需要更重視區域特性及地方脈絡，才能回應地方多元而複雜的條件。

國發會指出，地熱具有能提供穩定能源的特性，對於提升區域能源自主具有重要意義。東部蘊含豐富的地熱潛力條件，卻也因潛力區與原住民族土地或周邊範圍互有重疊，涉及土地、文化與諮商同意等議題。

另一方面，東部的溪流坡降大，用水結構相對單純，若能妥善盤點微水力潛力場域，微水力有機會成為貼近社區生活的新可能，但仍須面對地形、水權、灌溉、民生等議題。這些議題，使綠能推動不僅是工程問題，同時也是治理問題，更仰賴前期溝通與社會協調。

國發會強調，正因東部的綠能潛力及複合性議題，更需要透過「區域治理沙盒」的方式，讓中央、地方與在地行動者能在真實場域中進行對話與協作。為此，藉由實地訪談、案例研析與利害關係人協作，區域治理沙盒盤點策略機制、梳理治理需求，並從地方具體案例中探索可制度化、可擴散的治理模式。

國發會表示，本次與工業技術研究院攜手在東部累積的推動經驗提出三項治理觀點。首先，東部推動再生能源，需同時回應自然條件、文化脈絡與生活需求，治理設計必須融入地方區域特色。

其次，地方社群與部落並非被動角色，而是綠能推動中不可或缺的行動者，政府須協助地方理解參與機制及可能影響。最後，透過系統性盤點潛力場域、整理程序與協作經驗，有助於降低未來推動的不確定性，讓地方不必每次從零開始。

本場活動結合實務經驗與政策對話，具體呈現東部在地條件下，各方如何協作回應地方需求，發展合適的能源方案。國發會強調，未來將持續協助中央部會與地方政府累積治理經驗，並將區域性的實務觀察，轉化為制度調整與政策設計的參考依據，成為支撐地方永續發展的重要力量。

