東部出遊注意！蘇花台9線崇德段施工 1/27起夜間交管
國旅注意！蘇花公路台9線164K＋500崇德路段自1月27日至29日施工，期間晚間7時至翌日早上6時將實施夜間交管，海側道路封閉，車輛需配合改道行駛山側臨時便道。
公路局東區養護工程分局提醒，1月27日至29日，台電公司將進行管線下地及附掛作業，期間的晚間7時至翌日早上6時實施夜間交通管制，施工期間封閉海側道路，車輛需改道行駛山側臨時便道，用路人務必配合現場交通維持設施及人員指揮通行。
公路局東區養護工程分局呼籲用路人，強降雨期間，山區公路易發生坍方、落石，如非必要請避免進入山區道路，並隨時留意氣象資訊及道路風險訊息，行前請運用公路局智慧化省道即時資訊服務網，或手機下載「幸福公路」APP及收聽路況廣播，掌握最新道路通阻資訊。
延伸閱讀
找賈永婕參戰台北市長？ 學者分析曝：民進黨此役已無牌可打
影/揭昔日台北101改名內幕 蔡正元曝關鍵：不知綠在計較什麼
台北101被改名「台灣101」？徐巧芯嗆許淑華：年底記得選台灣市議員
其他人也在看
南投新中橫公路明隧道工程 交通管制9個月
（中央社記者蕭博陽南投縣27日電）交通部公路局辦理台21線132.3公里處新建明隧道工程，考量路寬僅8公尺、施工期間大型機具進場作業等因素，自1月20日至10月30日，每週一至週日採每整點放行10分鐘、單線雙向通行。中央社 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
台31蘆竹路段辦理路面改善 1/28機動封閉調撥內線車道通行
為維護道路品質，交通部公路局北區養護工程分局中壢工務段將於115年1月28日至1月29日每日晚上20時至翌日上午6時止，管制台31線2k+261~4k+000段南下側車道擇要路段辦理路面改善作業，遇雨順延。 北區養護工程分局說明，施工期間將機動封閉調撥內線車道維持通行，請行經該路段車輛遵循標誌指示桃園電子報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
春節國道疏運！這1天最高量「平日1.6倍」 高乘載規劃一次看
春節9天連假將至，民眾走春旅遊探親需求，將會帶動交通運輸量大增。高速公路局今天（1／26）預估，今年最高的流量預估會落在年初五，北向交通量將達72至78百萬延車公里，約為平日的1.6倍。至於民眾最關心的高乘載規定，國1、國3北向將於初三、初四實施高乘載管制，國5北向高乘載管制則於初二至初五實施，高公局也提醒，請用路人依標誌指示行駛。太報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
春節連假將至 公路局估新北4波車潮 (圖)
公路局台北區監理所等相關單位26日舉行聯合記者會，說明北區春節疏運計畫等內容，預估新北地區將於連假期間出現4波車潮。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
南橫「瓦筏哈橋」斥資近5億元新建 28日起通車
（中央社記者張已亷高雄27日電）南橫「明霸克露橋」部分橋梁段民國110年遭沖毀，以近新台幣5億元新建「瓦筏哈橋」銜接尚未沖毀橋梁段的交通部公路局表示，新橋今天完工，預計明天開放通車。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
春節北部省道 估現4波車潮
春節9天連假即將到來，交通部公路局北區養護工程分局完成省道疏運規畫，並分析北部春節交通特性，預估連假期間將出現4波主要車潮；另台北區監理所推出國道客運票價與轉乘優惠，鼓勵民眾多利用公共運輸，紓解國道壅塞。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
春節連假將至！北台「4波車潮」預測 避開西濱、國5壅塞熱區
春節9天連假將至，交通部公路局北區養護工程分局針對轄管省道完成疏運規畫，並分析北部地區春節交通特性，預估連假期間將出現四波主要車潮，提醒用路人提早掌握交通資訊、避開尖峰時段與壅塞路段。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
春節9天返鄉車潮分四波 公路局籲避尖峰走台61
（記者陳志仁／新北報導）今年春節連假長達9天，公路局預估北部地區南下返鄉車潮將自2月13日下午起陸續湧現，至除 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
回響／公路局檢討運價 拚吸引女客運駕駛
本報陽光行動上周揭露客運業疫後至今仍慘澹經營，交通部雖祭出開放雙層巴士上國道、快速道路的新措施，但仍無法真正解決尖峰駕駛...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 1則留言
客運業者盼運價反映成本 促政府補助
交通部公路局祭出多項措施協助公共運輸復原，業者說部分措施確實有幫助，但前年五月實施的新運價卻沒反映成本，認為若憂心運價調...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台20線瓦筏哈橋將竣工 1/28通車祈福典禮後開放通行
【記者 王雯玲／高雄 報導】「台20線瓦筏哈橋」，將於今天竣工，預計於明天1月28日下午1時30分至3時，辦理台灣好報 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
著10年前同套服裝出席十九甲匝道完工 何欣純：感恩鄉親，初心不變！
台74線大里一交流道（十九甲）「增設北出匝道改善工程」今(26)日今舉行通車典禮，預計當日晚上七時開放通行，立法委員何欣純今擔任立法院交通委員會主席，何欣純致詞說明多年爭取、協調推動歷程，指出屯區人多車多、是重要交通樞紐，但台74線在大里區段長期缺乏北出匝道，車輛進入市區需繞行約3公里折返，用路人交通負擔加倍，今日見證北出匝道順利完工即將通車啟用大幅省時廿分鐘，將有效紓解地方長年塞車與繞行問題，感謝鄉親的對地方交通建設的期待，她謝謝大家等了這麼久，草湖、六順橋、十九甲三個匝道如數通車，我們做到了！何欣純今穿著10年前同套服裝出席，說明十年來初心不變，記得當時屯區這些里長發起連署，為了大里溪南與十九甲的發展，以及工業區出入的交通安全來推動這項工程需求，同時也促成啟動可行性評估，一直到後來開工直至今日完工通車，其實從草湖匝道、六順橋匝道到十九甲匝道，這三個匝道計畫在擔任議員時就開始提出與連署，今天終於等到三個匝道依序完成全數通車，感謝一路對這些工程關心爭取的所有人。何欣純續表示，交通工程需要很多程序。以十九甲匝道為例：數年前疫情進行可行性評估，到細部設計規劃、環境影響差異分析、水理分析花了台灣好新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
茗香園、滿堂紅、虎爺台菜……知名餐廳為何捲入洗錢？檢察官點出這關鍵
知名麻辣鍋品牌「滿堂紅」老闆蔡閔如涉嫌替詐團洗錢逾9億，檢警近期清查金流，又追出金華苑HOYA「虎爺台菜」老闆詹軒文也涉案。同樣捲入洗錢案的還有知名港式飲茶餐廳「茗香園冰室」及小吃店「東引快刀手」老闆羅以翔，他日前也因涉嫌洗錢逾306億元遭起訴。餐廳涉及洗錢連環爆，有檢察官分析，餐飲業資金進出龐大且多用現金，可能是被犯罪組織拿來利用的主因。太報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
歐陽娣娣才10歲「通告費領8萬」！余祥銓變臉怒吼不錄了：我都沒有過
歐陽龍與傅娟的小女兒歐陽娣娣近年追隨姊姊歐陽娜娜的步伐踏入演藝圈，星二代背景讓她的一舉一動皆是鎂光燈焦點。近日資深媒體人粘嫦鈺在節目上爆料歐陽龍與妻子曾帶著年僅10、11歲的小女兒歐陽娣娣一同上通告，且通告費是「三人各自計算」，就連最小的娣娣，也能單獨領到8萬元。這番話一出，讓在場的余祥銓瞬間崩潰，甚至脫口說出「我不想錄了」。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 19則留言
從105→55公斤零復胖！小禎「雞肉減肥法」爆紅，學會1吃法真的會狂瘦
女明星小禎從初的105公斤一路瘦到55公斤，還能多年維持不復胖，她的減肥方法真的被問爆。不走極端挨餓路線，而是把「吃對蛋白質」做到極致，其中近期討論度最高的就是她親手做的「高蛋白雞肉乾」。不只方便、好女人我最大 ・ 2 小時前 ・ 10則留言
霍諾德爬101挨轟玩命消費危險！Netflix直播「遭批不負責任」回應了
被譽為「地表最狂攀岩者」的霍諾德（Alex Honnold）25日挑戰「無繩索、零防護」徒手攀登台北101，以驚人的速度不斷往上爬，全程僅花91分鐘順利攻頂。Netflix全球直播，不過，此行為仍被許多國外媒體質疑是不負責任，恐造成模仿效應。對此Netflix也回應了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 6則留言
中信兄弟》確定參戰美洲棒球冠軍聯賽 領隊：二軍陣容、已向聯盟報備
第3屆美洲棒球冠軍聯賽發出新聞，今年邀請中職中信兄弟參賽，消息獲領隊劉志威證實，確定會安排二軍參加，由二軍總教練彭政閔率領。TSNA ・ 1 小時前 ・ 3則留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 486則留言
急凍！冷氣團將殺到「最冷時間點曝光」 恐探10度以下
要變冷了！氣象粉專「天氣風險」指出，今（26）日雖然全台各地氣溫明顯上升，不過明日起冷氣團來襲，北台灣和宜蘭地區將明顯降溫；氣象專家吳聖宇也分析，最冷時間點預估是28日晚間至29日凌晨，部分區域恐達到10度以下低溫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4則留言
卓榮泰改叫「台灣101」臉書被灌爆 蔣萬安回敬1句話記者也笑了
美國攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）25日在Netflix全球直播見證下，完成徒手攀登台北101的壯舉，讓台灣成為國際焦點。不過行政院長卓榮泰恭賀霍諾德的貼文中，將國人熟悉的台北101大樓，刻意改稱「台灣101」，臉書隨即被網友灌爆。台北市長蔣萬安今（27日）受訪被問及此事，笑著反問「所以我是台灣市的市長嗎？」酸度爆表，讓一旁記者們的嘴角瞬間失守。鏡週刊Mirror Media ・ 18 小時前 ・ 186則留言