東部出遊注意！蘇花台9線崇德段施工 1/27起夜間交管

台74線大里一交流道（十九甲）「增設北出匝道改善工程」今(26)日今舉行通車典禮，預計當日晚上七時開放通行，立法委員何欣純今擔任立法院交通委員會主席，何欣純致詞說明多年爭取、協調推動歷程，指出屯區人多車多、是重要交通樞紐，但台74線在大里區段長期缺乏北出匝道，車輛進入市區需繞行約3公里折返，用路人交通負擔加倍，今日見證北出匝道順利完工即將通車啟用大幅省時廿分鐘，將有效紓解地方長年塞車與繞行問題，感謝鄉親的對地方交通建設的期待，她謝謝大家等了這麼久，草湖、六順橋、十九甲三個匝道如數通車，我們做到了！何欣純今穿著10年前同套服裝出席，說明十年來初心不變，記得當時屯區這些里長發起連署，為了大里溪南與十九甲的發展，以及工業區出入的交通安全來推動這項工程需求，同時也促成啟動可行性評估，一直到後來開工直至今日完工通車，其實從草湖匝道、六順橋匝道到十九甲匝道，這三個匝道計畫在擔任議員時就開始提出與連署，今天終於等到三個匝道依序完成全數通車，感謝一路對這些工程關心爭取的所有人。何欣純續表示，交通工程需要很多程序。以十九甲匝道為例：數年前疫情進行可行性評估，到細部設計規劃、環境影響差異分析、水理分析花了

台灣好新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言