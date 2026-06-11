東部分署第一二岸巡隊辦理「自傷防治教育」講座 提升同仁自我保護意識

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∆海巡署東部分署第一二岸巡隊於昨（10）日下午2時，假南海園海洋驛站，特邀秘密花園心理諮商所心理諮商師李嘉玲，辦理自傷防治暨情感教育課程講座。（圖／海巡署東部分署第一二岸巡隊提供）

【互傳媒／記者 陳志強／台東 報導】海巡署東部分署第一二岸巡隊於昨（10）日下午2時，假南海園海洋驛站，特邀秘密花園心理諮商所心理諮商師李嘉玲，辦理自傷防治暨情感教育課程講座。本次活動旨在落實官兵心理健康關懷、提升自我保護意識，期盼透過專業引導，協助同仁建立正確的心理防護及健康的情感觀念。

基層海巡同仁長期肩負海岸執法重任，處理各類案件應處，心理健康不容忽視。本次講座內容三大主題為：「自傷（殺）防治」、「性別平等暴力防治」，以及貼近同仁生活需求的「戀愛實戰題—學會自我保護」。透過實用的議題探討，引導官兵在面對單位、家庭或情感壓力時，能適時察覺自我情緒、掌握求助管道，並學會更加保護自己。

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第一二岸巡隊表示，單位穩健發展，建立在每位官兵身心健康的基礎之上。未來將持續推動各類心理輔導與情感教育課程，積極營造友善、關懷的職場環境，成為全體同仁最堅實的後盾；另海巡署持續招募有志青年投入海域安全與生態守護行列，相關招募資訊可至海巡署官方網站查詢。

∆ 第一二岸巡隊表示，單位穩健發展，建立在每位官兵身心健康的基礎之上。（圖／ 海巡署東部分署第一二岸巡隊提供）