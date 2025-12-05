東部對流雲系旺盛！花蓮發布大雨特報 今午後至晚間慎防強降雨

受東北季風與對流雲系影響，東部地區午後至晚間降雨機率升高。（示意圖／周志龍攝）

中央氣象署今（5）日針對花蓮縣發布大雨特報，表示受對流雲系發展影響，東部地區今下午至晚間將有局部大雨發生機率，呼籲民眾提高警覺，慎防瞬間強降雨所可能引發的積水或其他災害。

花蓮縣發布大雨特報，氣象署提醒東部地區慎防瞬間強降雨。（圖／氣象署提供）

氣象署指出，今日天氣仍受東北季風影響，桃園以北、東半部地區與恆春半島雲量偏多，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區將出現較持續性降雨，天氣型態以陰雨為主。其餘地區則為多雲到晴，降雨機率較低。

氣溫方面，清晨與夜間低溫普遍落在15至18度之間，空曠地區及近山區氣溫可能更低。白天氣溫則因地區而異，北部及宜蘭、花蓮高溫約20至22度，中南部及台東地區則可達24至26度。

氣象署提醒花蓮縣民與東部旅客，留意局部短時強降雨，外出時請攜帶雨具，並注意低窪地區積水與山區滑落風險，保持行車安全。

