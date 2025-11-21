東部戰區發布《強軍戰歌》！陸網友：要在富士山上練太極拳

日本首相高市早苗「台灣有事論」引起大陸強烈不滿，反制手段亦接連祭出，解放軍連日透過文宣影像施壓。大陸解放軍東部戰區今（21）日傍晚，在官方抖音帳號發布《強軍戰歌》並配tag「捍衛祖國統一」話題。

大陸解放軍東部戰區今（21）日傍晚，在官方抖音帳號發布《強軍戰歌》並配tag 「捍衛祖國統一」話題。（圖/翻攝自抖音@東部戰區，下同）

《強軍戰歌》歌詞中重複出現「聽黨指揮，能打勝仗」和「為祖國決勝疆場」的歌詞，MV中也可以看到解放軍東部戰區「大秀肌肉」，不難看出是對日本首相高市早苗「台灣有事論」的再度回應。

大陸網友看到影片後，紛紛激動留言「要在富士山上練太極拳」、「不想看這個，你们知道老百姓想看什麽」、「東部戰區可是先登之功啊」、「我要在富士山下賣魚腥草味臭豆腐，歡迎大家品嘗」、「這一次請不要手軟，把我們失去的拿回來」、「真希望一覺醒來看到百萬雄師過海峽」、「收台灣，打日本，我就這2個心願」、「我不是軍人，但在祖國需要的時候，義無反顧」。

