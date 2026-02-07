東部戰區飛彈保持豎起畫面曝光 張延廷：台海情勢有變

日前大陸官媒央視播出東部沿海一線的影片，畫面中可見到解放軍發射車上的飛彈長時間保持豎起、待命發射狀態。對此，退將張延廷認為，解放軍已進入「平戰一體」狀態，飛彈平時就豎起，隨時都可以發射，顯示台海情勢的高張力與以往不同。

解放軍飛彈發射車示意圖。(圖/截自東部戰區微博)

張延廷在6日中天節目「頭條開講」中表示，央視特別展示解放軍東部戰區的畫面，而非南部、中部或北部戰區，顯然與台海局勢有連動關係。他指出，東部戰區在這方面的情勢會保持高張力，表示情況跟以前有點不一樣。

廣告 廣告

張延廷進一步說，大陸以前需要平戰轉換，由平時轉為戰時，但現在不用了。他表示，平戰一體的概念就是戰時就是平時，平時也就是戰時，不需要再進行轉換。在平戰一體的狀態下，發射架上的飛彈平時就豎起來，隨時都可以發射，這就是備戰的表現。

張延廷。(圖/中天新聞)

針對飛彈為何要保持豎立狀態，張延廷指出，發射車上的飛彈平常都是降下平放位置，豎起來需要考量零件的性能問題。他說，飛彈的發動機雖然採固體燃料，但經過經年累月也會向下沉澱，飛彈豎立在發射架上時，底部的比重會逐漸變重。

張延廷指出，當飛彈發射時，如果比重較重的部分在底部，推力會比較大，而上面比較輕的部分推力較小，就會造成飛彈發射偏斜。他說，如果控制彈翼沒有做最好的補償，飛彈可能會因為螺旋而偏離目標。

延伸閱讀

國民黨擬3月底民調決定中市長提名 盧秀燕說話了

美國會議員批在野擋國防預算 國民黨駁：不要被綠營誤導

韓辦主任爭取參選北市議員 韓國瑜轉發許原榮貼文力挺