東部海域地震規模7.0 一週內防規模5.5以上餘震

台灣東部海域昨天晚間發生芮氏規模7.0地震，中央氣象署表示，主要成因為歐亞大陸板塊和菲律賓海板塊碰撞造成，提醒在未來3天至一週可能會有5.5至6.0之間餘震。

根據中央氣象署資訊，27日晚間11時5分發生芮氏規模7地震，地震深度72.8公里，震央位於宜蘭縣政府東方32.3公里（位於台灣東部海域）。

最大震度宜蘭縣、新北市、花蓮縣、台北市、基隆市、桃園市、新竹縣、台中市、南投縣、新竹市、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、台東縣、嘉義縣、嘉義市、台南市4級。

針對這起地震成因，氣象署地震測報中心主任吳健富表示，為歐亞大陸板塊、菲律賓海板塊碰撞造成，菲律賓海板塊從東南方往西北擠上來後，在花蓮外海開始往北隱沒下去。

吳健富指出，由於正值深夜背景值較小，再加上高樓效應、台北盆地效應，民眾會感受搖晃較為明顯。

吳健富提醒，在未來3天至一週可能會有5.5至6.0之間餘震。

