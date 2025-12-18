東部海域發生規模5.1地震 最大震度花蓮4級16縣市有感搖晃

今（18）天晚上7點32分台灣東部海域發生芮氏規模5.1地震。（圖：氣象署提供）

台灣東部海域今（18）天晚上7點32分發生芮氏規模5.1地震，震央位在花蓮縣政府東北方18.3公里處，深度31.6公里，屬於淺層地震。中央氣象署指出，這起地震觀測到的最大震度為4級，出現在花蓮縣鹽寮。

氣象署地震測報中心資料顯示，震度4級地區為花蓮縣，震度3級地區為宜蘭縣，震度2級地區為南投縣、桃園市、新竹縣、新北市、彰化縣，震度1級地區為台中市、台東縣、苗栗縣、台北市、基隆市、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市。

根據「氣象署災防告警系統」的預估，這場地震已經達到發送告警訊息的門檻，告警範圍涵蓋花蓮縣。氣象署提醒民眾注意安全並表示，本訊息為系統自動發布，因時效需求可能存在不準確性，僅供民眾應變參考。