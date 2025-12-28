東部海域發生7.0地震 未來一週恐有餘震

記者郭曉蓓、李佩玲／綜合報導

臺灣東部海域27日晚間發生芮氏規模7.0地震，中央氣象署表示，未來一週內可能還會有規模5.5至6.0的餘震；內政部消防署昨日提醒民眾，若睡覺時發生地震，要謹記「先留在床上，用棉被、枕頭保護頭部與頸部」等5安全要點，平日則備好緊急避難包，做好相關準備，才能在關鍵時刻保護自己與家人。

根據氣象署地震報告指出，27日晚間11時5分發生芮氏規模7.0地震，地震深度72.8公里，震央位於臺灣東部海域、宜蘭縣政府東方32.3公里處；地震測報中心表示，這起地震主要成因為歐亞板塊和菲律賓海板塊碰撞造成，由於地震深度較深且規模達到7.0，因此造成地震的區域較廣泛，臺中以北地區最大震度幾乎都達4級，南部地區震度也有3級跟2級，預測未來一週內可能還會有規模5.5至6.0的餘震。

消防署在臉書發文提醒民眾，若在睡覺時發生地震，「第一時間先保護自己」，地震搖晃時，不要急著下床或衝出房間，先留在床上，用棉被、枕頭保護頭部與頸部，避免被掉落物砸傷；其次，「遠離危險物品」，如果床邊有窗戶、鏡子、櫃子或重物，盡量翻身避開，降低玻璃破裂或物品倒塌的風險。

另外，「鞋子、手電筒放床邊」，平時就準備好鞋子、手電筒，停電或需要移動時才能安全行動；「等搖晃停止再行動」，確認主要搖晃結束後，再下床檢查環境，注意是否有瓦斯外洩、電線掉落等狀況；「保持冷靜，避免餘震受傷」，開門確認逃生路線是否暢通，必要時依指示疏散，並隨時留意後續餘震。

消防署也提醒，防災不是臨時抱佛腳，而是平時就要準備好，請民眾日常就應檢查「家裡有沒有緊急避難包、家中家具是否固定、家人是否知道地震時該怎麼做」，做好準備，才能在關鍵時刻保護自己與家人。