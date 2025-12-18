東部海域規模5.1地震 氣象署：不排除未來3天有規模5餘震

台灣東部海域今（17）日19：32發生芮氏規模5.1地震，地震深度31.6公里，16縣市有感。對此，氣象署地震測報中心科長林祖慰說明最新情況。

林祖慰表示，這次地震已達國家級警報發布標準，因此也針對花蓮縣發布了警告，林祖慰指出，這次地震成因是台灣東部歐亞大陸板塊、菲律賓海板塊碰撞。不排除未來3天內有規模4.5至5餘震發生。

林祖慰指出，這次地震的主要震度集中在花蓮、宜蘭，其他地區震度約是1至2級，台北感覺特別搖晃，可能是盆地效應、高樓效應，才會感覺特別搖晃。

林祖慰說明，該地區因位於兩板塊轉彎交界處，經常發生地震，從歷史資料來看，半徑15公里內經常發生規模5以上地震，不排除未來3天發生規模4.5至5地震發生。

