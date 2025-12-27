東部海域規模7地震台北有感 蔣萬安：當心餘震

台灣東北地區27日晚間23時5分左右發生芮氏規模7地震，震央位在宜蘭縣政府東方32.3公里。台北市長蔣萬安表示，請市民朋友注意自身安全，當心餘震。

蔣萬安27日晚間在臉書粉專貼文表示，市民朋友晚安，剛剛發生有感地震，請市民朋友注意自身安全，當心餘震。地震發生時，務必謹記三步驟「趴下、掩護、穩住」，盡量避免搭乘電梯，有任何狀況請撥打1999或119通報，他也會持續向大家報告台北市政府掌握的第一手資訊。

網友留言表示，「好嚇人，還在搖，第一次遇到這樣大的地震」、「超大的，魂都沒了」、「好大好大的地震啊」、「市長也太快了吧，市府團隊發文很快效率很高，很恐怖很大」、「宜蘭超級大」、「第一次有害怕的感覺」、「好大喔！嚇壞了！平安」、「台北搖很久又大，好可怕」、「我以為房子要倒了」、「這2年內最大」、「天佑台灣，大家平安」、「天啊，真的嚇壞了，太恐怖了，希望大家一切平安」、「在捷運上緊急停車，差點嚇死」、「謝謝市長在第一時間關心市民。震很大嚇壞了，怕有餘震大家小心喔」、「太可怕了，震到被嚇醒」、「還好市長沒有出國，留在台北陪伴市民。今晚的地震超級震撼，好可怕！天佑台灣，大家平安～」、「謝謝市長，真的有感，難得市長還沒睡，讚100讚」、「睡夢中被搖醒」、「大家還是要注意安全，最近恐怕還會有餘震發生」。

