東部海域規模7.0強震 新北巡檢橋梁道路、平溪坍方搶修

（記者陳志仁／新北報導）台灣東部海域27日深夜11時05分發生芮氏規模7.0地震，新北市最大震度達4級；新北市政府工務局第一時間啟動應變機制，全面巡檢橋梁與重要道路，並處理零星災情，目前整體交通與公共設施維持安全可控。

圖／新莊丹鳳高中前的天橋磁磚掉落，無人受傷。（新北市政府消防局提供）

工務局長馮兆麟指出，地震後已加強巡查全市48座橋梁及重要路段，同步要求各施工工地進行自主安全檢查，以掌握災情並確保公共安全；新莊區龍安陸橋於震後發生部分柱面的磁磚掉落，養工處已於凌晨3時30分完成清除，初步檢視橋梁主體結構無異常，後續將全面拆除剩餘磁磚，預計12月30日完成後開放通行。

板橋區中山路二段巷內的一處大樓亦發生外牆磁磚掉落情形，工務局隨即會同土木技師公會到場勘查，初判建築結構樑柱無明顯的損傷，後續將要求住戶施作外牆防護措施，以確保用路人安全。

山區道路方面，平溪區106線72.3公里處（往瑞芳方向）因地震引發邊坡土石滑落，影響範圍約長20公尺、高50公尺，造成雙向通行受阻；工務局已於平溪及瑞芳端設置交通管制點，並調派人員與重型機具進場搶修，預計今（28）日先行恢復單向通車，並持續加速修復作業。

此外，新莊區中央路（宏匯廣場周邊）因地震出現路面裂縫，養工處已完成填縫改善，後續將辦理刨鋪工程，維護行車安全與道路品質；馮兆麟提醒，近期仍可能出現餘震，呼籲市民提高警覺，行經山區道路或老舊建築物周邊多加留意，若發現異常狀況，請即時通報相關單位，共同維護公共安全。

