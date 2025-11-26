東部海域23：12規模4.8地震！最大震度花蓮4級 13縣市有感

台北市 / 綜合報導 前兩天都還是高溫好天氣，中南部部分地區高溫甚至超過31度。但是今(25)日開始明顯感覺變冷了！受到東北季風影響，北部及宜蘭花蓮地區白天高溫只剩下20到23度，晚上中部以北以及宜蘭地區預估更只會來到15、16度。有醫師提醒，氣溫每下降一度，心血管相關的死亡率，可能增加1.6%，而新北市中和區就有民眾在戶外運動突然昏過去，當場沒了呼吸心跳，幸好經過搶救之後恢復意識。手臂沒有血色倒臥在地，出外運動的男子突然失去意識，沒了生命跡象員警和民眾，輪流換手CPR救護車火速送醫，新北市中和分局警車廣播說：「全部靠右邊。」巡邏車沿路廣播開道和時間拔河，順利將患者送進急診搶救恢復意識，不少民眾趁出太陽時外出運動，沒想到過去是慢慢轉涼，如今卻是氣溫突然斷崖式驟降。帽子外套全上身，雙手躲在口袋裡還不夠，在北台灣的基隆，還有人得再來碗熱湯才從裡暖到外，因為降溫得很明顯，看看這幾天，週日廿三日最高溫前三名，落在中南部都還超過卅一度，隔天南部也還有卅度以上，但到了廿五日氣溫溜滑梯，北中南的低溫，只剩十六度到十八度。氣象署預報員黃恩鴻說：「溫度已經有稍微下降，不過在今天(25日)晚上之後，到明天清晨，預估是這一波是最涼的時候，各地都是有明顯的轉涼。」也有醫師提醒根據醫學研究，氣溫每下降一度，心血管相關死亡率，就可能增加1.6%，心肌梗塞的風險，兩週內增加1.5%，一個月內增加2%"，也要注意日夜溫差，每增加一度腦出血風險高出一倍，差到五度心血管疾病發作率，更是會顯著上升，氣象署提醒，光在北部地區，高溫可能一次掉8到10度。救護車計程車停滿急診通道，天氣一冷部分醫療院所，就醫的人也變多了，也提醒洋蔥式穿搭，能靈活調整適應溫度，也要注意頭和脖子以及四肢末端，是熱量散失的主要部位，尤其夜間清晨氣溫更低，請注意保暖。 原始連結

華視影音 ・ 1 天前