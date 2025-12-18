東部海域5.1地震！氣象署：未來3天恐仍有餘震

12/18晚間7時32分，台灣東部海域發生芮氏規模5.1有感地震。氣象署提供



中央氣象署公告，今（12/18）日晚間7時32分，台灣東部海域發生芮氏規模5.1有感地震，地震深度31.6公里，屬於淺層地震；震央位於花蓮縣政府東北方18.3公里處，位在台灣東部海域，北部明顯感受到搖晃。

根據氣象署測報資料顯示，本次地震最大震度出現在花蓮縣鹽寮，達到4級；宜蘭縣測得最大震度3級；南投縣、桃園市、新竹縣、新北市及彰化縣震度為2級；其餘包括台中市、台東縣、苗栗縣、台北市、基隆市、雲林縣、嘉義縣、嘉義市及台南市，最大震度均為1級。

地震測報中心指出，此次地震成因為歐亞板塊與菲律賓海板塊持續擠壓所致，屬於台灣東部常見的地震型態與好發區域。由於震源深度較淺，部分地區感受明顯。

氣象署也提醒，未來三天內不排除發生規模4.5至5左右的地震，呼籲民眾提高警覺，留意後續地震資訊。

