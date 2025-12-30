東部海纜震後受損 數發部啟動備援調度：尖峰時段可能些微延遲

台北市 / 武廷融 綜合報導

27日宜蘭外海發生規模7.0強震，數發部指出，近日連續地震造成我國東部海域部分國際海底電纜受損，已於第一時間要求電信業者啟動應變機制與訊務調度。數發部強調，目前非障礙區段均運作正常，雖尖峰時段部分連線可能出現些微延遲，但整體對外通訊維持穩定，相關海纜預計最快可於明年1月至2月期間完成修復。

數發部表示，受地震影響，位於台灣東部海域之 SJC2、PLCN、FNAL、RNAL 及 EAC2 等國際海纜部分區段發生障礙。數發部於獲報後，立即確認各電信業者完成訊務調度作業。依據業者回報，目前已透過替代路由支援，確保通訊不中斷；針對EAC1、TSE-1、APG、TPE 及 APCN-2 等海纜，其障礙點多位於日本、中國或新加坡鄰近海域，業者亦已與國際海纜組織協調，加速修復進度。

為確保通訊不中斷，數發部已於第一時間確認業者完成訊務調度，並要求積極協調海纜船投入修復工作。若海象條件許可，相關海纜預計最快可於115年1月至2月期間完成修復。

數發部強調，將持續透過「事前強化偵測」、「事中即時應變」及「事後加速修復」三大面向強化整體應變能力，並秉持「備援再備援」原則，積極布建非同步衛星站點、補助擴充微波容量及增設海纜，以強化我國海纜通訊韌性。

