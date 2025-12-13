東部第一座 國家級繪本故事屋開張

東部第一座國家級「繪本故事屋」13日在花蓮文創園區開館，館藏3000冊繪本，閱讀空間溫馨舒適。（王志偉攝）

「繪本故事屋」13日在花蓮文創園區開館，文化部長李遠（前排左二）表示，希望從文化活動來協助重建花蓮觀光。（王志偉攝）

花蓮文化創意產業園區「繪本故事屋」13日開館，為東部地區第一座國家級繪本閱讀示範基地，館藏達3000冊，故事屋打造無邊際書房，讓孩子能在自然與輕鬆氛圍下閱讀與活動，文化部長李遠表示，文化部積極培育更多繪本人才，期盼繪本產業能夠超越國際。

繪本故事屋位於花蓮市區的文創園區第6棟建物，建築原受0403震災影響，出現多處受損，文化部在完成歷史建築修復，提升整體耐震安全時，同步規畫繪本故事屋，展現建物新的生命力。

李遠昨參加啟動開幕時，聽著太魯閣小朋友開場歌聲，他說，除了感動，也想到一句話「花蓮並不遠，只要你愛上它，它就很近了」，選擇花蓮為國家級繪本館的原因，因花蓮具備魔幻、美麗與神祕的條件。

他說，有感於文化部各項政策缺少了繪本這塊拼圖，他上任以後，從每年徵選30位繪本新秀作家著手，期盼針對繪本產業全力衝刺，幾年內能夠「彎道超車」，超越國際。

李遠說，花蓮經歷光復馬太鞍堰塞湖溢流重創後，文化部希望能扮演災後重建的角色，將會以文化基地及辦理各項文化活動等，協助災後花蓮的文化重建，進而帶動觀光復甦。

故事館有繪本展示區、閱讀角落還有嬰幼兒友善區與AR互動，花蓮市民莊小姐抱著剛滿周歲的女兒來到繪本故事屋，她說，在花蓮能有這樣的空間陪伴孩子成長，感覺格外踏實。市民張小姐也說，空間很舒服，安全感也很足，讓人放心，希望把這裡當作親子日常的一部分。繪本故事館周一休館，周二至周日上午10時至下午6時開館。