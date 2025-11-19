東部醫療升級 陳瑩、莊瑞雄促成馬偕獲醫護宿舍重建租地

立委陳瑩、莊瑞雄3月前往台東馬偕醫院增建醫護宿舍現勘。（圖/陳瑩辦公室提供）

為改善台東馬偕醫護宿舍老舊問題、保障醫護住宿權益，並強化東部地區醫療量能，台東馬偕醫院昨(17日日正式完成國有土地申租簽約。立法委員陳瑩表示，馬偕是台東唯一的急重症醫院，改善醫護住宿及醫療環境，不僅能留住優秀醫護人才，更能提升整體醫療服務品質，是保障台東民眾健康的重要基礎。

台東馬偕醫院承擔急重症醫療及專科診療服務，對地方醫療穩定性至關重要，但因宿舍屋齡近40年，結構老舊且不堪使用，院方早規劃重建需求，卻在用地取得卡關。經陳瑩、莊瑞雄多次協調相關部會，馬偕昨天在衛福部、財政部等共同協助之下，完成租地簽約。

莊瑞雄表示，馬偕擴建案進行過程中一度受限於複雜的土地問題，他與陳瑩在收到院方需求後，立刻著手協調中央與縣府，也多次在現場與各單位對表進度，歷經數月奔走，11 筆面積合計 1,844 平方公尺國有土地終於完成申租補正，讓整個擴建計畫真正往前推進。他強調，東部醫療缺口不是今天才出現，擴建能啟動，代表台東終於向前跨了一步，後續也會持續盯緊進度，讓鄉親看到實質的醫療量能改善與提升。

陳瑩則表示，台東馬偕是支撐台東醫療的重度級急救責任醫院，醫護住宿改善是留住人才的重要關鍵。過去因土地屬性複雜，計畫一度受阻，這次能順利突破行政程序，除了特別感謝中央部會高度合作，也感謝饒慶鈴縣長的大力協助。未來將持續關注興建進度，並配合中央及地方資源協助，確保醫護宿舍順利完工，提升台東醫療人力留才誘因，讓居民獲得更好、更便利的醫療服務。

