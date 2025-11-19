東部醫療量能再升級 莊瑞雄、陳瑩促成馬偕擴建正式啟動

〔記者劉人瑋／台東報導〕「台東馬偕醫院擴建案」長期受到地方高度關注，然而，本案涉及縣有及國有土地，行政程序複雜多重，致推動受阻。對此，立法委員莊瑞雄與陳瑩數月來持續奔走，協助中央跨部會、台東縣府與馬偕醫院多次協調，終成功促成 11 筆國有土地順利完成申租補正，不僅讓卡關多時的程序正式突破，也使整體擴建計畫得以全面啟動，展現具體且關鍵的推動成效。

在衛福部與國有財產署協助下，台東馬偕醫院土地申租案已於1日完成補正，本次申租範圍涵蓋 11 筆國有土地，面積合計 1,844 平方公尺，相關文件將於今日送交國產署南區分署用印，待程序完成後，馬偕醫院即可領回租約書，正式啟動後續擴建工程。這項跨越多個主管機關、歷經多月協調的艱鉅任務，終在莊、陳2立委推動下迎來重大突破。

廣告 廣告

陳瑩表示，台東馬偕是支撐台東醫療的重度級急救責任醫院，醫護住宿改善是留住人才的重要關鍵。過去因土地屬性複雜，計畫一度受阻，這次能順利突破行政程序，除了特別感謝中央部會高度合作，也感謝饒慶鈴縣長的大力協助。未來將持續關注興建進度，並配合中央及地方資源協助，確保醫護宿舍順利完工，提升台東醫療人力留才誘因，讓居民獲得更好、更便利的醫療服務。

莊瑞雄表示，台東長期面臨醫療資源不足，此次馬偕擴建不僅是硬體升級，更是補強醫療量能、留住醫護人才的關鍵工程。他也特別感謝卓榮泰院長的支持，也肯定中央部會、台東縣府與地方民代的通力合作，讓計畫順利推動，接下來將持續與地方攜手，監督工程進度、爭取相關資源，確保馬偕擴建計畫按期落實，讓台東鄉親能享有更安全、更完整、更有韌性的醫療服務。

【看原文連結】

更多自由時報報導

傳羅唯仁帶走2奈米以下大批先進製程機密資料 台積電蒐證中

陸軍一口氣有4位中將職務出缺 5大作戰區指揮官「這3個」都換人

獨家》「我殺了老婆！」退休男掐脖砍殺妻子 冷靜自首警嚇傻

MLB》踩過紅線...大谷翔平不再向這隊致意！ 美媒直言：他心裡很清楚

