東部食農安全與永續再升級 東華強化農藥快檢、慈濟推黑水虻循環教育

圖左為黑水虻養殖箱（余麗姿攝）；圖右為巡迴東部的農業殘留快檢車。（圖片來源：東華戴學農檢中心提供）

採訪・撰文＝余麗姿

國立東華大學以質譜快檢行動檢測車深入田間，以科學數據守護源頭安全；慈濟大學則透過黑水虻循環系統處理廚餘，將廢棄物重新轉化為資源，打造兼具教育與環境價值的模型，從農藥快速檢驗到廚餘再生的循環實踐，東部的食農治理走向「主動預防」，推動農業永續發展。

農藥殘留快檢在路上 當日就可知道結果

為食安把關，國立東華大學東台灣農藥殘留與毒物檢驗中心，日前向農業部農糧署申請一半經費成立「質譜快檢行動檢測車」，巡迴東部提供新鮮蔬果農藥殘留質譜快篩檢測服務。2025年花蓮食農博覽會11月26日至30日舉辦期間，現場共收到82件檢體，包括文旦、香蕉、大陸妹、薑、南瓜、青江菜、萵苣、紅藜、白米及玉米筍。

東華大學質譜快檢行動檢測車，在2025年花蓮食農博覽會提供農藥殘留檢測服務。（余麗姿攝）

農業部農業藥物試驗所農藥殘留質譜快檢車目前全台共有5台，東部由東華大學農檢中心所營運。東台灣農藥殘留與毒物檢驗中心技術師常子陽表示，這幾年食安的問題，大家愈來愈注重吃的安全，加上花蓮有許多農民，為服務民眾及農民，因而成立「質譜快檢實驗室」。後來有感東部幅員廣大，光送檢就須花上一天時間，日前向農糧署申請質譜快檢行動車計畫。

常子陽表示，質譜快檢行動車於2025年3月啟動，優先以宜花東地區為主，至今大約跑了10多個地點，最北到宜蘭頭城，最南來到台東鹿野的茶葉改良場，送檢樣本大多是當季的青菜或水果，例如花蓮文旦、西瓜、龍鬚菜及芋頭等，累計檢驗件數約1,500至1,600件，目標希望達到3,000至4,000件。

民眾送薑來檢測，農檢中心技術師蔡宜錩向民眾說明檢測方式。（余麗姿攝）

東台灣農藥殘留與毒物檢驗中心技術師蔡宜錩說明，質譜快檢方式，須先將檢體進行前處理，用均質機成打泥狀後，進行萃取、淨化，將淨化液透過液相層析，搭配質譜儀檢測，將可迅速檢驗出農藥殘留，以及是否符合安全容許量，大約半小時內可完成，最快當天可拿到檢測報告。

質譜快檢車直接開到田間或集貨場，不僅可以省去寄送時間，新鮮檢體更能反映當下田間狀態。檢驗結果可讓農民即時了解用藥情況，有助於即時調整用藥，降低風險。常子陽說，目前整體不合格率大約5%，隨著食安意識提高，農民對農藥使用也愈來愈謹慎。透過快檢車深入產地、即時把關，食安管理不再只是末端檢驗，而是從源頭就開始守護，讓生產者與消費者都能更安心。

黑水虻將廚餘、沼查變綠金 還具開發生質能源潛力

「我家有種菜，想養黑水虻協助處理廚餘及堆肥。」民眾參觀2025年花蓮食農博覽會現場，由慈濟大學展示黑水虻養殖箱後，也想嘗試養黑水虻。

黑水虻幼蟲養殖吸引小朋友駐足觀察。（余麗姿攝）

慈濟大學經營管理系助理教授蘇美惠表示，為防堵非洲豬瘟，廚餘將沒辦法拿來養豬，後續廚餘處理備受各方關切，其實自然界提供一個非常好的解方，就是黑水虻。

黑水虻的生活史分為卵、幼蟲、蛹和成蟲4個階段，卵孵化所需時間大約4天，孵化後幼蟲可分為6個齡期，幼蟲期共計約14天。蛹期約14天變態為成蟲，成蟲約可存活9天。生命週期41天。日常生活中產生的廚餘及果菜殘渣，大多可作為黑水虻的食物，變成蟲體成長的一部份。而幼蟲產生的蟲糞則可製作成肥料使用。

慈濟大學經營管理系助理教授蘇美惠看好黑水虻的生物科技運用前景。（段歆惟攝）

蘇美惠說，幼蟲階段進食量很驚人，平均一天大概就可以吃掉0.2公克廚餘，以及幼蟲蟲體蛋白質含量非常的高，可以用黑水虻當作飼料替代物，取代對一些蛋白質依賴。除了廚餘，黑水虻還可以協助處理沼渣，有效解決沼氣廠及畜牧業面臨的沼渣處理難題。

黑水虻附加價值還可以做生物科技運用，例如生質柴油、生物科技原料。全球淨零排放下，現今航空業需要永續的航空燃油，調查研究發現黑水虻的油脂含量也相當高，可以把黑水虻體內油脂經過萃取後，經過處理就是生產材料，可以當成航空替代永續燃料。

慈濟大學在師生帶領下，以黑水虻處理校園廚餘，結合實作推動環境教育。蘇美惠指出，黑水虻循環系統很適合在校園推廣，從國小到大學都能參與，讓學生理解循環經濟概念。第二個推動場域是休閒農場，因有供餐，廚餘來源穩定，只要具備一定腹地，就能建立黑水虻養殖系統，並成為兼具教育與永續示範的場所。透過跨場域導入，黑水虻不僅處理廚餘，更成為連結生態教育與循環經濟的重要教材。

審稿編輯：童儀展

