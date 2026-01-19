東野圭吾小說首度動畫化 《祈念之樹》黃金陣容灌注奇幻療癒力

動畫電影《祈念之樹》改編自東野圭吾小說。（羚邦亞洲提供）

日本知名作家東野圭吾奇幻療癒小說《祈念之樹》在日本累積銷量突破百萬冊，在台灣也創下博客來銷售年度百大、誠品年度暢銷前十大與翻譯文學新書第一名的成績，這部備受關注的作品也成為東野圭吾首部改編為動畫電影的小說。

為什麼選中《祈念之樹》改編為動畫電影？東野圭吾在自序中分享創作背後的重要原因表示，自己一向習慣先在腦海中構思畫面，再將影像逐一轉化為文字，因此作品中的舞台與角色多半有現實參考原型。但《祈念之樹》在創作過程中，比以往發揮更多想像力。「由於故事中出現許多超自然的現象，我在執筆時便認為這是一部相當難以改編為真人影視作品的小說。」正因如此，他開始萌生一個前所未有的想法：「如果是動畫的話，或許能呈現出更理想的樣貌。」

廣告 廣告

片中的直井玲斗（左）與柳澤千舟分別由高橋文哉與天海祐希配音。（羚邦亞洲提供）

動畫電影《祈念之樹》網羅日本一流動畫製作團隊，包括《我獨自升級》的製作公司A-1 Picture、《刀劍神域》與《富豪刑事》導演伊藤智彥、《排球少年!!》編劇岸本卓，另外有高橋文哉、天海祐希、齊藤飛鳥、宮世琉彌與大澤隆夫等多位演員與聲優的加持。《祈念之樹》動畫電影不僅承載原著的深刻情感，也透過動畫特有的表現力，描繪人心、羈絆與希望。

動畫電影《祈念之樹》將在大銀幕上呈現，讓東野圭吾喜悅之情溢於言表：「這個夢想得以實現，我由衷地感謝所有的幕後團隊，我相信這部作品一定能呈現出遠遠超乎我想像的影像畫面，現在的我難掩心中期待，更期待觀眾們看完電影之後的反應。」代理發行該片的羚邦亞洲公司今天推出正式繁體中文海報，期望《祈念之樹》成為東野圭吾繼《解憂雜貨店》之後，再次感動無數觀眾的改編話題之作。該片將於2月26日在台上映。

動畫電影《祈念之樹》正式繁體中文海報。（羚邦亞洲提供）

更多鏡週刊報導

挾7億票房劍指奧斯卡 《情感的價值》導演「繼續留在挪威」

克里斯汀貝爾變身追愛科學怪人 《科學新娘！》翻轉禁忌愛情想像

為《橫衝直闖》獻聲保密到家 「蝙蝠俠」不惜接受測謊她笑翻了