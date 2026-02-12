東銀戰神全套＋Supra A80 東京改裝車展紀念款模型秒殺

記者鍾釗榛／綜合報導

東京改裝車展限量模型套裝。（圖／翻攝 INNO Models網站 ）

以高質感模型聞名的INNO Models，今年為東京改裝車展2026打造特別紀念套裝，向80至90年代JDM黃金時期致敬。那是日產、豐田等品牌稱霸街頭與賽道的年代，也是無數車迷心中的性能巔峰。

INNO Models今年為東京改裝車展2026打造特別紀念套。（圖／翻攝INNO Models網站）

這次主題鎖定日本改裝名門Top Secret，四款1:64模型全披上招牌鍍鉻金塗裝，包括Skyline GT-R R32、R33、R34，以及經典Supra A80。每輛車皆搭載Top Secret空力套件，並附專屬展示盒與底座，收藏感滿滿。

車款有Skyline GT-R R32、R33、R34，以及經典Supra A80。（圖／翻攝INNO Models網站）

這組套裝全球限量800套，官方通路已顯示完售。對模型玩家而言，這種規模幾乎等於「秒殺等級」，尤其題材又是JDM傳奇組合，更具話題性。

全球限量800套，官方通路已顯示完售。（圖／翻攝INNO Models網站）

雖然原價已難以查得，但在eBay上已有轉售資訊，價格約370至800美元，換算約新台幣1.2萬至2.5萬元不等，幾乎翻倍成長。想入手的車迷，只能在二級市場碰碰運氣，也再次印證JDM經典的長紅魅力。

