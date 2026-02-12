東銀戰神全套＋Supra A80 東京改裝車展紀念款模型秒殺
記者鍾釗榛／綜合報導
以高質感模型聞名的INNO Models，今年為東京改裝車展2026打造特別紀念套裝，向80至90年代JDM黃金時期致敬。那是日產、豐田等品牌稱霸街頭與賽道的年代，也是無數車迷心中的性能巔峰。
這次主題鎖定日本改裝名門Top Secret，四款1:64模型全披上招牌鍍鉻金塗裝，包括Skyline GT-R R32、R33、R34，以及經典Supra A80。每輛車皆搭載Top Secret空力套件，並附專屬展示盒與底座，收藏感滿滿。
這組套裝全球限量800套，官方通路已顯示完售。對模型玩家而言，這種規模幾乎等於「秒殺等級」，尤其題材又是JDM傳奇組合，更具話題性。
雖然原價已難以查得，但在eBay上已有轉售資訊，價格約370至800美元，換算約新台幣1.2萬至2.5萬元不等，幾乎翻倍成長。想入手的車迷，只能在二級市場碰碰運氣，也再次印證JDM經典的長紅魅力。
更多三立新聞網報導
電動車主省錢神招 訂閱制讓充電優惠再升級
怎能不愛車／賓士不敢做的夢 這家改裝廠替它實現
怎能不愛車／六缸＋漂移模式 全新AMG GLC 53根本不像休旅車
電動車害的？全球第四大汽車集團、半年虧損7,800億
其他人也在看
國1后里交流道引道縮短 用路人怨聲四起 高公局回應了
國道1號后里交流道北向路段每逢上班時間，車流壅塞，高工局規劃實施開放路肩措施，日前將引道縮短，讓許多用路人抱怨不適應，甚至來不及準備下匝道，10日還發生一起車禍事故，后里居民希望能改為原來引道長度，高公局中分局今指出，考量用路習慣及道路條件尚有餘裕空間，正評估優化方案。
崩塌災害頻傳，擋土牆安全維護歸誰管？【獨立特派員】
1980年代台灣風行山坡地住宅，如今隨屋齡邁入四十載，支撐家園的擋土牆因老化與維護失靈發出崩塌警訊。現行法規雖明定私產設施由住戶負責，但面對龐大經費與組織失能，常陷入「不崩塌、不搶修」的行政困局。隨極端氣候加劇，坡地安全不能僅靠災後應變。透過行政單位整併、科技監測與社區自救，打破被動修補的循環，唯有將擋土設施納入公共安全體系，跨越私產邊界落實預防管理，才能守護居民在風雨中的居住權與生命安全。
8旬老母「長照殺癱瘓兒」獲特赦 賴清德春節前批示免除發監執行
台北市一名近80歲老婦林劉龍子，因長年照顧因腦膜炎引發肺炎、小兒麻痺導致癱瘓在床的兒子，最終釀成家庭悲劇，經法院審理後，法官建請總統賴清德特赦。對此，總統賴清德於農曆年前，依《中華民國憲法》第40條及《赦免法》第3條前段規定，批示同意特赦林劉龍子，免除發監執行。總統府發言人郭雅慧表示，林劉龍子長年照料極重度身心障礙之子，承擔照護責任逾50年。112年間，她本......
賴清德稱兩岸互不隸屬 陸外交部怒轟「蚍蜉撼樹、注定失敗」
賴清德總統日前接受《法新社》專訪稱兩岸互不隸屬，大陸外交部今語氣強硬抨擊，該言論再次暴露賴清德頑固「台獨」分子的本質，「倚外謀獨、以武拒統是蚍蜉撼樹，注定失敗。」
「台灣有事」導火線岡田克也落馬！謝金河曝他家是大財團 西進中國股價慘況曝光
日本眾議院改選落幕，在野黨組成的「中道改革聯合」吞下慘敗，從167席變49席，其中質詢首相高市早苗「台灣有事」的12連霸日本議員岡田克也同樣落馬。對此，財信傳媒董事長謝金河指出，岡田出身日本永旺集團，家族事業在中國，他也自然而然成為中國代言人，「台灣有很多岡田這樣的政治人物及財團，岡田這次落選，是台灣很多人的一面鏡子！」謝金河表示，日本大選落幕，除了高市旋風......
【試駕】人生若真要有輛Mini或敞篷的話，那就該是Mini John Cooper Works Cabrio
先前試駕過Mini John Cooper Works和Mini Cooper S Cabrio，一款是集結Mini品牌熱血精神，另一則是能開篷隨性悠遊，如今不用在取捨了，因為Mini John Cooper Works Cabrio來了。在此之前分別試駕過Mini John Cooper Works和Mini Cooper S Cabrio，其中新世代Mini John Cooper Works雖有找回當年身手，但現今卻有著更加內斂成熟的態度，即便用於日常也得宜，Mini Cooper S Cabrio開篷後陽光灑落車內、微風吹拂更是撫慰身心靈，心想若是兩車結合豈不美好，如今國內終於等到Mini John Cooper Works Cabrio了。國內終於導入Mini John Cooper Works Cabrio了。Mini Cooper S Cabrio雖已是Cooper S版本，但整體依舊偏向圓潤可愛調性，Mini John Cooper Works Cabrio則為強調突顯性能精神與氣勢，因此在John Cooper Works空力套件裝扮下顯得相當孔武有力，除此之外中置排
掌握稀土來源 地礦中心下半年前進美國探查
[NOWnews今日新聞]台灣地狹人稠，即便有強大科技製造產業，但像是稀土等原物料仍仰賴國外進口，缺乏自主性。對此，經濟部規劃與美國政府探尋使用美國稀土礦源可能性，負責此業務的經濟部地礦中心主任徐銘宏...
hololive佩克拉回憶以前社畜生活，曝「早上6點擠電車」地獄生活：每天都想離職
hololive 三期生 VTuber 兔田佩克拉（兎田ぺこら）最近在《泰拉瑞亞》伺服器的直播中，與觀眾分享了自己出道前的職場經歷，透露了自己過去作為普通上班族時的痛苦回憶。
Royal Enfield板橋旗艦店正式插旗首都圈，經典傳承之作Bullet 350成關注焦點
Written by: Bear太古汽車集團持續深化 Royal Enfield 在台通路布局，正式宣布 Royal Enfield 板橋旗艦店於2月10日盛大開幕，正式插旗首都生活圈，為北部民眾提供更完善且便利的經銷服務據點。板橋旗艦店位於新北市板橋區文化路二段 516 號，將提供350cc & 650cc全系列車款展示、銷售諮詢與售後維修保養服務，進一步擴展 Royal Enfield 在首都圈的服務據點，打造更完整的騎士體驗。
年關一到就怕回婆家？心理師揭「婆家過節恐懼症」根源：放下好媳婦人設，當有禮貌客人就好
最近去桃園機場送機，被一圈又一圈出關人龍震撼到，聽到一位用女士說，終於熬到可以出國躲「年獸」，不用回婆家團圓，一旁看似先生的人，面無表情的聽著，這一幕讓我聯想到好些有「婆家過節恐懼症」的朋友。 為什麼過年讓人壓力山大？尤其是需要回婆家的女人？
【新車圖輯】BMW F 900 R 試駕：不吵不鬧，實力、樂趣還很超值
（文／Derek Chung）提到BMW Motorrad會讓你想到什麼？賽道中統治級表現的S 1000 RR、飛天遁地如入無人之境的「大鳥」R 1300 GS還是經典雋永的R nineT？就如同多數人的反應，或許直二/並雙引擎永遠不在前幾名考慮的範圍當中，但如果要選一台每天騎也無壓力、樂趣和性能都有亮點的車款，F 900 R在一趟北高旅途當中確實給出了一張相當亮眼的成績單。
獨家／變速箱「線」恐摩擦受損 賓士召回E53部分車系
獨家／變速箱「線」恐摩擦受損 賓士召回E53部分車系
Rolls-Royce Phantom Arabesque配置全球首款雷射雕刻引擎蓋，向中東建築遺產致敬
Written by: BearRolls-Royce Motor Cars持續致力於擴展當代工藝的語彙，開發新技術與材料，詮釋跨世代與文化的經典造型。Phantom Arabesque展現了這一雄心，透過Rolls-Royce之家開發的新專利雷射雕刻技術，探索中東建築美學。
敬那份討喜的溫柔｜MINI John Cooper Works 試駕
在高性能鋼砲的世界裡，MINI John Cooper Works（JCW）始終是一個無法被忽略的鮮明標籤，它繼承了過往賽道傳奇的歷史血脈、以其獨特的「類卡丁車」操控感征服了無數熱血車迷。然而，面對新世代用車環境的變遷，這部掛上 JCW 勳章的頂級作品或許不能再僅僅追求硬派的操駕回饋。
獨立高階品牌全新啟航，BMW Alpina發表全新品牌廠徽
今年1/1 BMW與Alpina長期合作協議正式屆滿，同時宣布正式收歸BMW集團旗下並成立「BMW Alpina」，近日則正式公布BMW Alpina品牌最新廠徽。今年1/1 BMW與Alpina的長期合作協議正式屆滿，正式收歸BMW集團旗下，雖然獨立品牌身分走入歷史，但BMW同時宣布成立集團內獨立高階品牌「BMW Alpina」，未來將填補BMW旗艦車系與Rolls-Royce之間的市場空白，主攻金字塔頂端的「豪華客群」。近日BMW也公布最新廠徽設計。 品牌新貌：極簡與傳承的平衡 全新的 Alpina 廠徽捨棄了過去複雜的色塊與盾形邊框，改以更具現代感的扁平化設計呈現。標誌核心保留了經典的「節氣門」與「曲軸」圖騰，致敬品牌深厚的機械工藝根基，但在視覺上更為簡約、大氣。此外，車尾也採用了全新的字母縮放排列（Wordmark），強化其與一般 BMW 車型的區隔，展現獨立品牌的尊榮感。 市場定位：介於 M 系列與 Rolls-Royce 之間 在 BMW 集團的戰略佈局下，Alpina 的定位高於一般的 BMW 車系，成為連接運動性能（BMW M）與極極極致奢華（Rolls-Royce）之
F1二次季前集測次日Leclerc速度領先Norris完成149圈
為期三天的一級方程式錦標賽2026賽季第二次季前集測，週四進入第二天行程，Ferrari和McLaren車隊收穫頗豐，Charles Leclerc替義大利勁旅跑出了全場最快，並累積次多的里程，而Lando Norris則幫英國傳統強豪完成了全場最多的149圈，且圈速也能名列第二
春節連假9天、接力 228！國道「好走時段」出爐 高公局預警：這2天恐塞到凌晨
長達9天的春節連假即將到來，一口氣從2月14日小年夜前一天，一路放到2月22日大年初六，隨後緊接著又有和平紀念日3天連假。高速公路局檢視歷年春節及和平紀念日國道交通狀況，並透過AI及大數據分析，預估初一至初五為交通尖峰期，也會在部分路段實施高乘載管制。
試駕／207匹鋼砲Polo GTI樂趣滿點，緊緻身形體驗駕馭更無壓力！
睽違超過4年，擔綱Volkswagen品牌入門都會鋼砲角色的Polo GTI再度回到台灣市場。如果以體驗駕馭樂趣的角度看待，Polo GTI或許是能夠最沒有壓力、最自在體驗駕馭樂趣，甚至精進自身駕駛技巧的入門性能掀背選擇。而且，睽違多年後回到台灣市場的售價，還比改款前更為友善，或許是目前市場上相對實惠的性能掀背選項。
情人節宅在家不無聊！《山忌 黃衣小飛俠》劉以豪陷恐怖輪迴談虐戀；《終極戰士：殺戮星球》、《全知讀者視角》爽度爆表 男神金城武《風林火山》也上架｜電影線上看推薦
本周迎來情人節，不管有沒有伴，都可以在家看好片享受美好時光！本周上架新片有恐怖驚悚、動作爽片、自我成長，類型包羅萬象。台片首推劉以豪、袁澧林、曹佑寧主演的《山忌 黃衣小飛俠》，本片將台灣靈異三本柱之一的「黃衣小飛俠」搬上大銀幕，劉以豪片中一直困在恐怖輪迴，試圖拯救心愛女友，驚悚外殼其實包裝的是愛情故事。
年前最後一週衝刺！三招『壓軸養膚提案』，讓妳除夕圍爐自帶濾鏡光！
壓軸養膚提案1：精準校色，養出不畏原相機的「初雪光」年前忙著各種聚會與收尾工作，最怕膚色暗沉、斑點浮現？迪奧這次全新升級的「雪晶靈極透亮水凝露」完全就是為這場硬仗而生！它首創的6QD效能，能針對緊緻度、保濕度、斑點等6大關鍵維度精準出擊，關鍵在於那個能校正三原...