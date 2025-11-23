東門夜市發「消費券」多人用紙板、椅子占位遭怨

宜蘭東門夜市為了刺激消費，連續兩天發放「夜市消費券」，卻有民眾用椅子、牛奶罐、紙板代替佔位領取。（圖／東森新聞）





宜蘭東門夜市為了刺激消費，連續兩天發放「夜市消費券」，由於是要憑號碼牌才能領取，因此吸引不少民眾提早前來搶排，不過卻傳出有民眾出奧步，用椅子、牛奶罐、紙板代替佔位，不只造成動線大亂，更讓在場乖乖排隊的民眾痛批根本不公平。

一片夜色中長長隊伍，在紅龍內繞了一圈又一圈，幾乎都快看不到盡頭，原來大家全是為了這一張張消費券前來搶排，宜蘭東門夜市發送總共600份價值200元的夜市消費券，預計能為夜市增加2－3成生意量，不部這得憑著號碼牌才能領取，或許由於天氣太冷，許多民眾不願出門，反而出奧步用椅子和紙箱，甚至是牛奶罐卡位，除了造成環境髒亂，也讓在場許多民眾痛批這行為根本不公平。

市管所吳鳳元所長：「提早來排我們都不算數，我們是以清場之後，開始發號碼牌為主，還沒入場這些人龍，我們是不認列的。」

對此管理單位更表示，所有椅子、紙板等用來佔位的物品通通都會進行撤離，要徹底防堵佔位亂象。

